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03 апреля 2020 года 14:20
Сокращение добычи нефти на 10-15 млн барр. даже с участием США кажется технически сложным - Райффайзенбанк
Цены на нефть в четверг резко выросли и продолжают расти в пятницу после сообщения Д. Трампа о возможном сокращении добычи на 10-15 млн барр./сутки, говорится в обзоре Райффайзенбанка. ОПЕК+ уже запланировала экстренную встречу на ближайший понедельник. По мнению эксперта банка Андрея Полищука, сокращение добычи нефти на 10-15 млн барр. даже с участием США кажется технически сложным. "После срыва последних переговоров и заявлений Саудовской Аравии о беспрецедентном наращивании экспорта более чем на 3 млн барр. сейчас трудно поверить, что страны смогут договориться о столь существенном сокращении, - отмечает А. Полищук. - И большой вопрос: если российская сторона не была готова даже на снижение в 1,5 млн барр., сможет ли она согласиться на сокращение в десять раз больше? Безусловно, ситуация существенно изменилась: если раньше шли разговоры о дисбалансе рынка в несколько млн барр., то сейчас ожидается кратковременное падение на 15-25 млн барр. Возможно, в Москве не ожидали столь существенного сокращения спроса и сейчас готовы на более решительные меры, тем более, что представители РФ не раз заявляли, что готовы вернуться к переговорам. В любом случае, технически снижение добычи на 10-15 млн барр./сутки выглядит технологически тяжелой задачей, т.к. может крайне негативно отразиться на будущей добыче, тем более, что сокращение предполагается лишь временным, а спрос может восстановиться уже летом". По мнению аналитика Райффайзенбанка, эта задача упростится, если к решению проблемы присоединятся другие страны, и главным образом - США. Низкие цены так или иначе должны привести к падению добычи компаний с высокой себестоимостью, а в случае сделки сокращение добычи может быть даже менее существенным. "Если пропорционально распределить снижение добычи в 10-15 млн барр./сутки, то на долю России в рамках OPEC+ может прийтись сокращение в 2,5 – 4 млн барр., а если США также будут снижать добычу, то – 2-3 млн барр., что также очень существенно. Такое сокращение может технологически быть невозможным без серьезных последствий (падение коэффициента извлечения нефти, рост капвложений, снижение эффективности в будущем)", - полагает эксперт банка. Андрей Полищук полагает, что все же разговор будет идти о менее существенном сокращении, частично можно снизить объемы экспорта за счет увеличения запасов. "Так или иначе, новое соглашение, скорее всего, не сможет сбалансировать рынок в текущих условиях. Но частичное восстановление цен в случае удачных переговоров вполне вероятно. Однако дисбаланс рынка оставит их в относительно низком коридоре 30-40 долл./барр. Дальнейший рост котировок возможен в случае восстановления спроса, но тогда, вероятно, снова начнут наращивать добычу страны, не входящие в соглашения ОПЕК+, а готовые присоединиться лишь на короткий период", - резюмирует аналитик Райффайзенбанка.
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