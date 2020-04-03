Акции Bristol-Myers привлекательны для покупки - ГК "ФИНАМ"

Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Bristol-Myers Squibb, говорится в комментарии инвесткомпании. "Акции Bristol-Myers находятся в числе наших рекомендаций на покупку с августа прошлого года. Несмотря на просадку, имевшую место в условиях "эпидемического" бегства от рисков, мы по-прежнему считаем данную бумагу привлекательным вложением на долгосрочную перспективу", - отмечает аналитик "ФИНАМа" Зарина Саидова.

Bristol-Myers Squibb - американская биофармацевтическая компания. У Bristol-Myers Squibb насчитывается свыше 30 реализуемых на рынке препаратов, в том числе Eliquis для предотвращения тромбов и уменьшения риска инсультов, Opdivo для лечения некоторых видов рака, Orencia от ревматоидного и псориатического артрита, Sprycel для терапии некоторых видов лейкемии и Yervoy для лечения поздних стадий меланомы. Все эти препараты приносят компании растущую выручку. В линейке экспериментальных препаратов Bristol-Myers насчитываются десятки наименований в сферах онкологии и иммунологии, кардиологии и фиброзных заболеваний, говорится в комментарии "ФИНАМа".