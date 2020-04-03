CBO ожидает падения ВВП США на 7%, безработицу выше 10% во II квартале

Бюджетное управление Конгресса (CBO) прогнозирует в апреле-июне снижение ВВП США на 7% и уровень безработицы выше 10%.

"CBO ожидает резкого падения экономики во втором квартале 2020 года в результате продолжающихся перебоев в работе бизнеса, вызванных распространением коронавируса нового типа", - сказал глава управления Фил Свагель.

По его словам, прогнозы "в настоящее время очень неопределенны" из-за быстро меняющихся факторов, связанных с пандемией, сообщает CNBC.

Также CBO ожидает, что доходность десятилетних гособлигаций будет находиться ниже 1% годовых во втором квартале.

В четверг министерство труда США сообщило, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе взлетело до 6,648 млн. Неделей ранее количество новых заявок превысило 3 млн - максимум с начала учета данных в 1967 году.

В пятницу будут обнародованы данные о безработице в стране в марте. Ожидается, что экономика США зафиксирует первое за десять лет падение числа рабочих мест. Консенсус-прогноз респондентов Trading Economics предполагает сокращение на 100 тыс., MarketWatch - на 82 тыс. При этом они ожидают повышения уровня безработицы соответственно до 3,8% и 3,7% с нынешних 3,5%.