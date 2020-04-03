Morgan Stanley прогнозирует падение ВВП США на 38% во II квартале

Morgan Stanley ухудшил экономические прогнозы США на фоне сохранения ограничительных мер в стране, призванных остановить распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

Согласно новому прогнозу, ВВП США в первом квартале сократится на 3,4%, а во втором квартале на 38%. Ранее аналитики банка ожидали снижения на 2,4% и 30% соответственно.

"Мы ожидаем, что восстановление экономики США будет происходить медленнее, чем предполагалось ранее", - отмечают экономисты.

Согласно прогнозу Morgan Stanley, годовое падение реального ВВП США в 2020 году составит 5,5%. Это станет самым сильным замедлением экономического роста с 1946 года. В прошлом году американский ВВП вырос на 2,3%.

На прошлой неделе аналитики JPMorgan Chase также пересмотрели свои прогнозы роста экономики США в первом и втором кварталах 2020 года.

По оценкам JPMorgan, ВВП США в первом квартале сократится на 10%. Во втором квартале может произойти рекордное в истории падение ВВП на 25%.