Вынужденное снижение добычи в мире в ближайшее время может составить до 10 млн барр./сутки. - Уралсиб

Вынужденное снижение добычи в мире в ближайшее время может составить до 10 млн барр./сутки., поскольку рынок энергоносителей столкнулся с двумя проблемами — краткосрочным затовариванием и неопределенностью в отношении спроса как во 2 п/г, так и в мае–июне, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб".

"Ожидания падения спроса на 20 млн барр./сутки в апреле, ранее высказанные главой МЭА, аналитиками IHS Markit и нефтетрейдерами, сейчас дополняются оценками падения нефтепереработки — на 12–15 млн барр./сутки, - отмечает аналитик "Уралсиба" Алексей Кокин. - В этих условиях неизбежным выглядит остановка добычи рядом производителей, не имеющих доступа к мощностям хранения или государственной поддержки. Крупные игроки, вероятно, попытаются пройти этот период без существенных сокращений добычи, но вынужденное снижение добычи в мире в ближайшее время может составить до 10 млн барр./сутки. После этого мы не исключаем координированного уменьшения объемов крупнейшими производителями, особенно в сценарии медленного восстановления мировой экономики после эпидемии".