"ВТБ Капитал" поднял рекомендацию для акций Юнипро и Мосэнерго до "покупать" после переоценки сектора

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ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых компаний электрогенерирующего сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки, для акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) и "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать". Для акций "Интер РАО" (MOEX: IRAO), "Энел Россия" (MOEX: ENRU), "ОГК-2" (MOEX: OGKB), "ТГК-1" (MOEX: TGKA),"РусГидро" (MOEX: HYDR) и "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) рекомендация "покупать" аналитиками была подтверждена.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в рублях):

Прогнозная цена Интер РАО - 10 (текущая цена - 4,92), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Юнипро - 2,9 (текущая цена - 2,57), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Энел Россия - 1,07 (текущая цена - 0,87), рекомендация - покупать ;

Прогнозная цена ОГК-2 - 0,72 (текущая цена - 0,58), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ТГК-1 - 0,015 (текущая цена - 0,010), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Мосэнерго - 2,20 (текущая цена - 1,85), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена РусГидро - 0,75 (текущая цена - 0,61), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ФСК - 0,20 (текущая цена - 0,16), рекомендация - покупать.