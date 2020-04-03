Индекс Мосбиржи в пятницу, вероятно, перейдет к снижению - Промсвязьбанк

Учитывая складывающийся скорее неблагоприятно внешний фон на рынке акций и сырьевых рынках, индекс Мосбиржи в пятницу, вероятно, перейдет к снижению и протестирует сверху уровень в 2500 пунктов, отмечает в своем комментарии главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.