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03 апреля 2020 года 09:50
Рубль в пятницу утром окажется под давлением - Промсвязьбанк
Утром пятницы для рубля складывается негативный внешний фон. Основным фактором, способствующим его снижению, станет ситуация на рынке энергоносителей, где после взлета в четверг ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет более 5%, отступив ниже 28,5 доллара за баррель, отмечает в своем комментарии главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. "Что же касается валют развивающихся стран, то они демонстрируют разнонаправленную динамику, что не дает дополнительных ориентиров для рубля. В результате на открытии мы ожидаем ослабления национальной валюты, что позволит паре доллар/рубль подняться выше 77,7. В случае продолжения коррекции на рынке энергоносителей и ухудшении спроса на рисковые активы на фоне очередной порции статистики по рынку труда США в ходе сессии американская валюта может попытаться продолжить восстановление и сделать шаг в сторону верхней границы диапазона 75-80 рублей", - пишет специалист Промсвязьбанка.
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03 апреля 2020 года 14:20
Сокращение добычи нефти на 10-15 млн барр. даже с участием США кажется технически сложным - Райффайзенбанк
Цены на нефть в четверг резко выросли и продолжают расти в пятницу после сообщения Д. Трампа о возможном сокращении добычи на 10-15 млн барр./сутки, говорится в обзоре Райффайзенбанка. ОПЕК+ уже запланировала экстренную встречу на ближайший понедельник. По мнению эксперта банка Андрея Полищука,... читать дальше
.03 апреля 2020 года 13:48
Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Bristol-Myers Squibb, говорится в комментарии инвесткомпании. "Акции Bristol-Myers находятся в числе наших рекомендаций на покупку с августа прошлого года. Несмотря на просадку, имевшую место в условиях "эпидемического" бегства... читать дальше
.03 апреля 2020 года 11:55
Бюджетное управление Конгресса (CBO) прогнозирует в апреле-июне снижение ВВП США на 7% и уровень безработицы выше 10%. "CBO ожидает резкого падения экономики во втором квартале 2020 года в результате продолжающихся перебоев в работе бизнеса, вызванных распространением коронавируса нового типа",... читать дальше
.03 апреля 2020 года 11:40
Morgan Stanley ухудшил экономические прогнозы США на фоне сохранения ограничительных мер в стране, призванных остановить распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Согласно новому прогнозу, ВВП США в первом квартале сократится на 3,4%, а во втором квартале на 38%. Ранее аналитики банка... читать дальше
.03 апреля 2020 года 11:20
Доллар при негативном раскладе после публикации блока данных по рынку труда США за март сможет продолжить свое ралли, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах пятницы консолидируется у отметки 1,084 после существенного снижения днем... читать дальше
.03 апреля 2020 года 11:02
Вынужденное снижение добычи в мире в ближайшее время может составить до 10 млн барр./сутки. - Уралсиб
Вынужденное снижение добычи в мире в ближайшее время может составить до 10 млн барр./сутки., поскольку рынок энергоносителей столкнулся с двумя проблемами — краткосрочным затовариванием и неопределенностью в отношении спроса как во 2 п/г, так и в мае–июне, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб".... читать дальше
.03 апреля 2020 года 09:42
Американский фондовый рынок завершил торги в четверг вблизи сессионных максимумов. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в "минусе" в пятницу. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в пятницу. читать дальше
.02 апреля 2020 года 19:06
Экономика Китая вернется к докризисным уровням к четвертому кварталу 2020 года, опережая США и страны еврозоны, говорится в комментарии экономиста Julius Baer Софи Альтерматт. "Государственный совет Китая объявил о ряде новых мер поддержки экономики в связи с негативными последствиями карантина,... читать дальше
.02 апреля 2020 года 18:01
Первые признаки восстановления экономического роста должны появиться не раньше мая текущего года - Julius Baer
Данные по промышленному производству говорят о том, что в марте оно стало снижаться, однако показатели за месяц оказались не такими плохими, как ожидалось, говорится в коментарии Julius Baer. "Общий масштаб последствий борьбы с коронавирусом станет очевиден в ближайшие месяцы. Тем не менее,... читать дальше
.02 апреля 2020 года 16:49
ИК "Фридом Финанс" ожидает, что цена на нефть Brent в ближайший месяц будет в диапазоне $22-28. "Рост котировок нефти возможен при быстрой (также в течение месяца) локализации очагов коронавируса, тенденции резкого снижения числа зараженных. Также в случае начала активных переговоров основных... читать дальше
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