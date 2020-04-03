"ВТБ Капитал" поднял рекомендацию для акций Юнипро и Мосэнерго до "покупать" после переоценки сектора

"ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых компаний электрогенерирующего сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки, для акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) и "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать". Для акций "Интер РАО" (MOEX: IRAO), "Энел Россия" (MOEX: ENRU), "ОГК-2" (MOEX: OGKB), "ТГК-1" (MOEX: TGKA),"РусГидро" (MOEX: HYDR) и "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) рекомендация "покупать" аналитиками была подтверждена.