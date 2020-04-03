Поводов для дальнейшего роста российской валюты нет - "Алор Брокер"

Поводов для дальнейшего роста российской валюты нет, и в пятницу можно ждать возврата курса в район 78-79 рублей за доллар, а если внешний фон будет ухудшаться, то и выше, считает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Под вечер, скорее всего, возрастет вполне резонное желание сократить длинные позиции по акциям и рублю. Не исключено, что следующая неделя откроется снижением мировых индексов на фоне отсутствия успехов в борьбе с мировой пандемией коронавируса", - пишет он в своем комментарии.