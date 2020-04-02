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02 апреля 2020 года 19:06
Экономика Китая вернется к докризисным уровням к четвертому кварталу 2020 года - Julius Baer
Экономика Китая вернется к докризисным уровням к четвертому кварталу 2020 года, опережая США и страны еврозоны, говорится в комментарии экономиста Julius Baer Софи Альтерматт. "Государственный совет Китая объявил о ряде новых мер поддержки экономики в связи с негативными последствиями карантина, с фокусом на финансовую поддержку. Глобальное распространение COVID-19 представляет собой негативный фактор для роста ВВП Китая во втором квартале текущего года, в связи с чем требуется усиление стимулирующих мер, чтобы обеспечить достижение экономикой докризисных уровней к концу года", - отмечает эксперт банка. Негативные факторы для китайской экономики сохраняются даже после того, как страна прошла пик кризиса коронавируса. Несмотря на то, что индексы деловой активности PMI показали рост после резкого снижения в феврале, Национальное бюро статистики Китая отметило, что это не означает возвращения китайской экономики к нормальным уровням активности, а лишь показывает, что более половины исследованных предприятий вернулись к работе и объемы производства выросли по сравнению с предыдущим месяцем. Чтобы поддержать восстановление экономики, на своем недавнем заседании Государственный совет Китая объявил о новых мерах стимулирования. В рамках кредитно-денежной политики было объявлено о ряде мер поддержки малых и средних компаний. Эти меры включают дополнительную квоту в размере 1 трлн китайских юаней для перекредитования и переучета, а также снижение нормы обязательный резервов для малых и средних банков. Более того, финансовые организации теперь могут выпустить дополнительные финансовые облигации на сумму 300 млрд юаней для продления кредитов некрупным компаниям, а правительство будет регулировать выпуск корпоративных облигаций на дополнительные 1 трлн юаней по сравнению с уровнями прошлого года, чтобы расширить каналы финансирования частным компаниям. В дополнение к этим мерам ожидаются дальнейшие снижения ставки по кредитам, выдаваемым в рамках механизма среднесрочного кредитования (Medium-term Lending Facility, MLF), и базовых ставок по кредитам (LPR). В рамках бюджетно-налоговых мер Государственный совет Китая предварительно одобрил еще одну увеличенную квоту на выпуск муниципальных облигаций, которые будут выпущены до конца июня. "Также будут расширены субсидии на закупки энергоносителей и усилены меры поддержки и социальные гарантии для лиц, оказавшихся в затруднительном финансовом положении из-за эпидемии коронавируса. Глобальное распространение коронавируса является негативным фактором для китайской экономики по причине снижения внешнего спроса и потенциального нарушения цепочек поставок, поэтому дополнительные меры стимулирования экономики будут необходимы для ее восстановления к концу года. Мы ожидаем, что экономика Китая вернется к докризисным уровням к четвертому кварталу 2020 года, опережая США и страны еврозоны", - отмечает экономист Julius Baer.
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