Fitch ожидает падения ВВП РФ на 1,4% в 2020г с последующим восстановлением на 2,2% в 2021г

Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает падения российской экономики на 1,4% в 2020 году, сообщается в пресс-релизе агентства. Между тем в 2021 году эксперты Fitch прогнозируют рост ВВП РФ на 2,2%.

Согласно оценкам аналитиков агентства, инфляция в РФ по итогам 2020 года составит порядка 4,7%, а по итогам 2021 года вернется к уровню в 4%. При этом эксперты Fitch считают, что ЦБ РФ оставит ключевую ставку без изменений - 6%.

Курс рубля на конец 2020 года ожидается в районе 74 руб./$1, а на конец 2021 году - 73,5 руб./$1.

Как сообщалось, Fitch прогнозирует падение мирового ВВП на 1,9% в 2020 году, при этом глубокая рецессия теперь является базовым сценарием. А прогноз цены нефти на 2020 год (среднегодовой показатель для сорта Brent) был снова понижен до $35 за баррель.

Неопределенность, связанная со всеми прогнозами, чрезвычайно высока, и велика вероятность их дальнейшего ухудшения. Если для локализации коронавируса потребуется более длительный карантинный период, ущерб для ВВП будет более значительным.