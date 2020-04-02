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02 апреля 2020 года 18:01
Первые признаки восстановления экономического роста должны появиться не раньше мая текущего года - Julius Baer
Данные по промышленному производству говорят о том, что в марте оно стало снижаться, однако показатели за месяц оказались не такими плохими, как ожидалось, говорится в коментарии Julius Baer. "Общий масштаб последствий борьбы с коронавирусом станет очевиден в ближайшие месяцы. Тем не менее, последствия для промышленности будут не такими сильными, поскольку в настоящее время основной удар приходится на сектор услуг, по которому индексы деловой активности PMI за март будут опубликованы в ближайшие дни", - отмечает экономист банка Дэвид Мейер. "Мы ожидаем очень сильную, но непродолжительную, рецессию во втором квартале 2020 года, - указывает эксперт Julius Baer. - Поквартальные темпы роста начнут восстанавливаться в третьем квартале, однако уровни ВВП не восстановятся до следующего года. Учитывая жесткие меры по борьбе с коронавирусом по всему миру индексы деловой активности PMI по промышленному сектору показали резкое снижение производственной активности. Ухудшение данных было ожидаемым, поскольку эти индикаторы являются одними из первых месячных показателей, которые дают частичную оценку последствий кризиса коронавируса для экономики. Тем не менее, данные в целом оказались не такими плохими, как ожидал рынок. В частности, индексы института ISM по США оказались неожиданно высокими, поскольку Соединенные Штаты попали под влияние пандемии позже, чем Европа. Лишь в Германии и Италии данные оказались близки к ожидаемым уровням. В большинстве экономик индексы PMI за март снизились до уровня 40-48 пунктов, что действительно говорит о рецессии, но не соответствует ожиданиям глубокой рецессии. Это не означает, что экономические последствия кризиса будут менее серьезными и рынкам следует пересмотреть пессимистичные ожидания по темпам роста, а лишь отражает тот факт, что индексы были рассчитаны на основе данных за первые две трети месяца". Таким образом, увидеть действительный масштаб рецессии можно будет лишь в следующие несколько месяцев, заключает Д. Мейер. Тем не менее, производственный сектор не относится к наиболее пострадавшим от коронавируса отраслям, которые в основном связаны с услугами, включая транспортный, ресторанный, гостиничный и развлекательный секторы. В этом смысле индексы деловой активности PMI по сектору услуг, которые будут опубликованы в ближайшие дни, по мнению эксперта, должны больше соответствовать ожиданиям рынка. "Индексы PMI по Китаю, который дальше всех продвинулся в плане протекания кризиса COVID-19, упали ниже 40 пунктов в феврале и показали рост в марте. Тем не менее, не стоит полагать, что ситуация в других странах будет развиваться по такому же сценарию, и ожидать восстановления уже в апреле. Мы ожидаем глубокую, но непродолжительную рецессию, с замедлением поквартальных темпов роста на 10% во втором квартале. Первые признаки восстановления должны появиться не раньше мая текущего года", - заключает экономист Julius Baer.
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