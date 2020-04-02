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02 апреля 2020 года 17:15
Индексу Мосбиржи не хватает сил закрепиться выше 2500 пунктов - "БКС Брокер"
Российский рынок акций в четверг в целом выглядит позитивно, основные покупки наблюдаются в нефтегазовых бумагах и акциях золотодобывающих компаний, но пока индексу Мосбиржи недостаточно драйверов для закрепления выше отметки 2500 пунктов, говорится в комментарии "БКС Премьер". Цены на нефть получили поддержку в виде сигналов со стороны РФ о намерении отказаться от наращивания добычи сырья с учетом текущей конъюнктуры на мировом рынке. По мнению эксперта "БКС Премьер" Александра Бахтина, во второй половине торговой сессии настроения стали чуть менее оптимистичными. Европейские индексы в большинстве сползли в красную зону, темпы отскока в котировках Brent замедлились. Вероятно, участников торгов в очередной раз поразили статданные. Первичные обращения за пособиями по безработице в США за минувшую неделю выросли до 6,65 млн при прогнозе в 3,5 млн. Эта динамика отражает глубину деструктивного влияния распространения COVID-19 и принимаемых ограничительных мер на экономику Штатов. "Чуткость инвесторов к новостному фону, связанному как с пандемией, так и с рынком нефти, в пятницу останется на повышенных уровнях. Торги на Мосбирже могут носить разнонаправленный характер. По нашему мнению, у отечественного рынка акций пока недостаточно драйверов для закрепления выше отметки 2500 пунктов, выступающей сильной зоной сопротивления. Прогноз по индексу Мосбиржи на вторник - 2355-2535 пунктов", - прогнозирует эксперт "БКС Премьер".
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02 апреля 2020 года 18:01
Первые признаки восстановления экономического роста должны появиться не раньше мая текущего года - Julius Baer
Данные по промышленному производству говорят о том, что в марте оно стало снижаться, однако показатели за месяц оказались не такими плохими, как ожидалось, говорится в коментарии Julius Baer. "Общий масштаб последствий борьбы с коронавирусом станет очевиден в ближайшие месяцы. Тем не менее,... читать дальше
.02 апреля 2020 года 16:49
ИК "Фридом Финанс" ожидает, что цена на нефть Brent в ближайший месяц будет в диапазоне $22-28. "Рост котировок нефти возможен при быстрой (также в течение месяца) локализации очагов коронавируса, тенденции резкого снижения числа зараженных. Также в случае начала активных переговоров основных... читать дальше
.02 апреля 2020 года 14:45
Москва. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Нефтяной рынок в четверг получил долгожданную передышку после затяжного падения, игроки спешно откупают фьючерсные контракты в надежде, что ведущие производители сырья одумаются и пойдут на переговоры. Но и этого может оказаться недостаточно для устойчивого возврата... читать дальше
.02 апреля 2020 года 14:23
Рынок в четверг мощно отыгрывает заявления и решения президента США, который сообщил, что через несколько дней сумеет сделать так, что Россия и Саудовская Аравия договорятся по ограничению добычи, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. Параллельно с этим глава... читать дальше
.02 апреля 2020 года 13:14
Среди макростатистики стоит обратить внимание на недельные данные о количестве обращений за пособием по безработице в США - "ВТБ Капитал"
Среди макроэкономической статистики в первую очередь стоит обратить внимание на недельные данные о количестве обращений за пособием по безработице в США, представляющие особый интерес в связи с тем, что на прошлой неделе они достигли беспрецедентного уровня в 3,3 млн, говорится в обзоре "ВТБ... читать дальше
.02 апреля 2020 года 11:34
Коронавирусный кризис сильно отличается от мирового финансового кризиса 2008 года: вместо относительно слабого USD и перегретой ликвидности на валютном рынке наблюдается сильный USD и низкие уровни ликвидности, отмечается в комментарии Saxo Bank. Главный валютный стратег банка Джон Харди... читать дальше
.02 апреля 2020 года 11:05
"Медвежий" рынок царит в акциях: движение цен явно указывает на тревогу, а участники рынка бьются за ликвидность, говорится в комментарии Saxo Bank. Однако рано или поздно кризис удастся преодолеть. "Мы ожидаем, что когда весь мир пройдет через то, через что Азия прошла в январе-феврале, уровень... читать дальше
.02 апреля 2020 года 10:42
Рано или поздно мировая экономика достигнет равновесия, но акции к этому времени будут на дне - Saxo Bank
Наблюдаемый в данное время кризис последовал за тем, как торговая война между США и Китаем в прошлом году подорвала предложение и замедлила экономический рост, говорится в аналитическом материале Saxo Bank. Наблюдаемый сейчас удар по спросу и предложению вместе с войной цен на нефть между... читать дальше
.02 апреля 2020 года 09:37
Американские фондовые индексы потеряли примерно по 4% по итогам торгов в среду. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются в четверг. Цены на нефть поднимаются после падения накануне на данных об очередном росте запасов энергоносителей в США. читать дальше
.02 апреля 2020 года 09:10
Нефть продолжает находиться в диапазоне 24,5-28 долларов за баррель, и при приближении котировок к верхней границе "боковика" длинные позиции лучше закрывать, считает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "В среду Минэнерго США сообщило о гигантском, на 13,8 млн баррелей, росте запасов в... читать дальше
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