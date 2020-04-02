Индексу Мосбиржи не хватает сил закрепиться выше 2500 пунктов - "БКС Брокер"

Российский рынок акций в четверг в целом выглядит позитивно, основные покупки наблюдаются в нефтегазовых бумагах и акциях золотодобывающих компаний, но пока индексу Мосбиржи недостаточно драйверов для закрепления выше отметки 2500 пунктов, говорится в комментарии "БКС Премьер". Цены на нефть получили поддержку в виде сигналов со стороны РФ о намерении отказаться от наращивания добычи сырья с учетом текущей конъюнктуры на мировом рынке.

По мнению эксперта "БКС Премьер" Александра Бахтина, во второй половине торговой сессии настроения стали чуть менее оптимистичными. Европейские индексы в большинстве сползли в красную зону, темпы отскока в котировках Brent замедлились. Вероятно, участников торгов в очередной раз поразили статданные. Первичные обращения за пособиями по безработице в США за минувшую неделю выросли до 6,65 млн при прогнозе в 3,5 млн. Эта динамика отражает глубину деструктивного влияния распространения COVID-19 и принимаемых ограничительных мер на экономику Штатов.

"Чуткость инвесторов к новостному фону, связанному как с пандемией, так и с рынком нефти, в пятницу останется на повышенных уровнях. Торги на Мосбирже могут носить разнонаправленный характер. По нашему мнению, у отечественного рынка акций пока недостаточно драйверов для закрепления выше отметки 2500 пунктов, выступающей сильной зоной сопротивления. Прогноз по индексу Мосбиржи на вторник - 2355-2535 пунктов", - прогнозирует эксперт "БКС Премьер".