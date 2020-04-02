Цена на нефть Brent в ближайший месяц будет в диапазоне $22-28 - ИК "Фридом Финанс"

ИК "Фридом Финанс" ожидает, что цена на нефть Brent в ближайший месяц будет в диапазоне $22-28. "Рост котировок нефти возможен при быстрой (также в течение месяца) локализации очагов коронавируса, тенденции резкого снижения числа зараженных. Также в случае начала активных переговоров основных экспортеров нефти с целью ограничить добычу", - отмечает аналитик Евгений Миронюк.