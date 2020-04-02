Карантин существенно приостановит повышение инфляции - Райффайзенбанк

Карантин существенно приостановит повышение инфляции, говорится в обзоре Райффайзенбанка.

"По состоянию на 30 марта, исходя из недельных оценок Росстата, инфляция, по нашим расчетам, подросла до 2,8% г./г. Впрочем, в официальном показателе месячной инфляции не учитывается динамика цен после 25 числа месяца, поэтому мы полагаем, что по итогам марта она, скорее всего, будет меньше этой оценки (2,5-2,6% г./г.). Пока ускорение во многом происходит, на наш взгляд, за счет эффекта ажиотажного спроса на товары первой необходимости, ценообразование на которые не зависит от динамики курса рубля (крупы, макароны, овощи, туалетная бумага и т.п.)", - пишет аналитик банка Станислав Мурашов.

Специалист отмечает, что предельный эффект уже произошедшего ослабления рубля на инфляцию составляет порядка +2 п.п. к текущим уровням, однако, существенным дезинфляционным фактором является/будет карантин, введенный с 30 марта (и пока еще не отразившийся в статистике). "В этой связи мы полагаем, что эффект переноса курса рубля на инфляцию значительно снизится", - указывает он.

"В таких условиях основным фактором для дальнейших действий ЦБ будет динамика курса рубля: если он останется вблизи текущих уровней, то регулятор вряд ли решится на повышение ставки (даже с учетом того, что годовые темпы инфляции продолжат умеренное ускорение). Однако если российскую валюту постигнет вторая волна девальвации (например, вследствие более существенной просадки цен на нефть), регулятор, на наш взгляд, вряд ли сможет воздержаться от повышения ставки", - пишет Станислав Мурашов.