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02 апреля 2020 года 16:15
BofA значительно ухудшил прогноз падения ВВП РФ: с 1,0% до 5,6% в 2020г
Аналитики Bank of America (BofA) значительно ухудшили прогноз по динамике ВВП РФ в 2020 году и теперь ожидают снижения на 5,6%, говорится в обзоре инвестбанка. Ранее эксперты предполагали, что падение российской экономики в текущем году составит 1,0%. Как сообщается в аналитическом материале, BofA после очередного понижения прогноза мирового ВВП в 2020 году, а также пересмотра в худшую сторону ожиданий относительно динамики ВВП Евросоюза и Китая пересмотрел прогноз по ВВП региона EEMEA (Восточная Европа, Ближний Восток и Африка). "Пересмотры в EEMEA драматичны из-за сочетания более низкого внешнего спроса, а также в связи с распространением нового коронавируса в самом регионе", - говорится в обзоре. По мнению экспертов, наиболее глубокая рецессия в 2020 году в регионе в EEMEA ожидается странах Восточной Европы: Россия - минус 5,6%, Украина - минус 5,6%, Польша - минус 4,5%, Чехия - минус 6,7%, Венгрия - минус 4% и Румыния - минус 7,0%. Как отмечают аналитики, Турция в текущем году будет находиться в более выгодном положении, чем другие страны региона EEMEA, так как имела более высокий потенциал роста после валютного кризиса. Согласно новым оценкам, снижение ВВП Турции составит 2,3% против роста на 2,5%, ожидавшихся ранее. Аналитики BofA по-прежнему прогнозируют небольшой рост ВВП Египта и Саудовской Аравии: на 2,5% и на 2,4% соответственно. В случае с Саудовской Аравией рост произойдет за счет дефицита бюджета и не продлится более одного года. Между тем эксперты инвестбанка прогнозируют стремительное восстановление экономики в большинстве стран региона EEMEA в 2021 году при условии отсутствия глубокого финансового кризиса. "В следующем году может произойти резкий отскок, но при условии, что распространение коронавируса будет взято под контроль к лету этого года и мы сможем избежать сильного финансового кризиса сверх того, что уже прогнозируется. Таким образом, к сожалению, риск понижения наших новых прогнозов по-прежнему присутствует: нужно следить за стабильностью банковских систем, которые все еще хорошо держатся благодаря большим резервам; кроме того, мы должны наблюдать за политической стабильностью, которая подвергается массивному давлению во многих странах", - пишут эксперты BofA. По прогнозам аналитиков BofA, ВВП РФ в 2021 году покажет рост на 6,4% (против предыдущего прогноза в 4,1%). Рост ВВП Турции составит 3,6% (ранее ожидались 2,8%), Южной Африки 3,2% (прежний прогноз 0,4%), Саудовская Аравия покажет ухудшение динамики ВВП с 0,1% до минус 1,9%, экономика Израиля вырастет на 4,5% (старый прогноз 3%). По ожиданиям экспертов, рост ВВП Польши в следующем году составит 5% (против 2,9% ранее), Чехии - 7,1% (старый прогноз 2,2%), Венгрии 4,6% (ранее ожидался показатель 3,2%), Румынии - 6% (против предыдущего прогноза 3%). Египет покажет рост экономики на уровне 3,5% (прежний прогноз составлял 4%), Казахстан - 5,4% (ранее ожидались 4,3%), Нигерия - 1,4% (прогноз остался неизменным), Украина - 7,4% (прежний прогноз составлял 4,8%). Как сообщалось, аналитики Bank of America вновь ухудшили прогноз изменения мирового ВВП в текущем году. "Отсутствие эффективных политических мер по борьбе с распространением вируса на развитых рынках и на некоторых развивающихся рынках стало причиной снижения нами прогноза глобальной экономики с роста на 0,3% до падения на 2,7% в 2020 году", - сообщается в отчете банка. Аналитики банка ожидают, что экономика еврозоны в 2020 году рухнет на 7,6% по сравнению с ожидавшимися в конце марта 1,7%. Прогноз для экономики США теперь - падение на 6%, а не на 0,8%, как предполагалось ранее.
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