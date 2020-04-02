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02 апреля 2020 года 15:22
Отток из MSCI Russia в мае может превысить $300 млн - ITI Capital
Отток из MSCI Russia может превысить $300 млн в мае, говорится в комментарии ITI Capital. Скоро начнется период расчетов по компаниям (20-30 апреля) для полугодовой ребалансировки всех глобальных индексов MSCI, которая состоится после закрытия торгов 12 мая, отмечает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. Результаты ребалансировки вступят силу 1 июня. В мае ожидаются существенные изменения, которые повлияют на отдельные котировки компаний и индекс MSCI Russia в целом. В ходе расчета определяется, соответствуют ли компании индексу по ключевым минимальным требованиям, другими словами, определяются кандидаты на включение и исключение. В частности, расчет капитализации с поправкой на долю в свободном обращении (free-float) и ликвидности проводится в любой торговый день с 20 по 30 апреля. "Если MSCI не сделает исключение и не снизит минимальный уровень капитализации для включения в MSCI Russia с текущих $3 300 млн и $1 600 млн для капитализации в свободном обращении, то потенциальные кандидаты на включение, в частности, Тинькофф, "Ростелеком" и "РУСАЛ", в индекс не попадут с очень высокой вероятностью. Лишь один "Яндекс" сохраняет шансы на включение в него, но только в ноябре, как и было запланировано. Есть высокая вероятность того, что индекс покинут "Транснефть" и ММК, и суммарный отток из MSCI Russia превысит $200 млн с учетом активных денег. Кроме того, множество исключений из других индексов приведет к дополнительному оттоку из MSCI Russia", - пишет специалист. Текущая волатильность и падение котировок исключают возможность попадания в индекс новых компаний при майской ребалансировке. "Кандидатов на включение сейчас нет вообще! Если в марте список кандидатов покинул "Ростелеком", то сейчас еще и Тинькофф с "РУСАЛом". У Тинькофф значительно упали акции, и теперь для включения капитализация должна вырасти более чем на 44%, а капитализация с поправкой на долю в свободном обращении - на 31%. "РУСАЛу" требуется нарастить капитализацию в свободном обращении на 69%, "Ростелекому" - на 32%. Учитывая динамику рынка до расчетов, шансов на включение очень мало. Их сохраняет лишь "Яндекс", но не раньше ноября 2020 г., как и было запланировано", - пишет И. Луцко. Основная проблема "Транснефти", как и всегда, заключается в капитализации в свободном обращении, которая упала до $870 млн, т.е. на 19% ниже порогового уровня для исключения в $1072 млн. "Если компании не удастся нарастить капитализацию на 19% до периода расчётов, то она покинет индекс. Если это случится, то отток средств из бумаг компании может составить $100 млн, что в 20 раз выше среднедневного объема торгов ее бумагами", - указывает стратег. "Другой кандидат на исключение - ММК, капитализация в свободном обращении которого сейчас всего лишь на $7 млн выше минимального порогового уровня для этого критерия. Если компания покинет индекс, то отток превысит $100 млн при среднедневном объеме торгов ее бумагами в $10 млн", - отмечает Искандер Луцко.
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Компании упоминаемые в новости: Ростелеком, Транснефть, Тинькофф Банк, РУСАЛ, ММК, Яндекс
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02 апреля 2020 года 18:01
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