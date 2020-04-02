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02 апреля 2020 года 15:46
Аналитики Standart Chartered Bank прогнозируют падение мирового спроса на нефть в апреле на 18,5 млн б/с
Аналитики Standart Chartered Bank увеличили прогнозные оценки падения спроса на нефть в апреле с 10,5 млн баррелей в сутки (б/с) до 18,5 млн б/с из-за предпринимаемых во всем мире мер по изоляции для борьбы с пандемией, сообщила арабская служба телеканала CNBC. В среднем, считают эксперты банка, мировое падение спроса на нефть достигнет в 2020 году рекордных 5,43 млн б/с. "Ужесточение мер по ограничению перемещения, которые предпринимаются в мире для обуздания пандемии, вынудили нас сделать более серьёзные прогнозы относительно потрясений в отношении спроса на нефть", - отмечают эксперты банка в своей аналитической записке. По их оценке, в апреле на рынке будет ощущаться избыток нефти в объеме 21,8 млн б/с, в мае - 19,5 млн б/с, в июне - 13,7 млн б/с. "В соответствии с нашими расчётами, к середине мая рост запасов сырья исчерпает резервные возможности по его хранению, что потребует восстановления баланса рынка за счёт беспрецедентного сокращения производства со стороны нефтедобытчиков, что вряд ли возможно без значительного падения цен", - отмечают эксперты банка. Они также прогнозируют, что средняя цена нефть сорта Brent во втором квартале составит в среднем $23 за баррель.
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