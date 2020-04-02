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02 апреля 2020 года 14:08
"Усиленное" бюджетное правило поддержит валютную ликвидность - "ВТБ Капитал"
Запуск нового механизма валютных интервенций ЦБ на открытом рынке поддержит валютную ликвидность, считают аналитики "ВТБ Капитала" Петр Гринцер, Максим Коровин и Александр Исаков. "Новый механизм дополняет действующее бюджетное правило и устанавливает пороговое (с точки зрения предложения валюты на внутреннем рынке) значение цены нефти марки Urals на уровне $25 за баррель. По нашим оценкам, на каждые $5 снижения цены нефти относительно этого порогового значения дополнительные продажи составят $0,5-1,5 млрд в месяц, что должно положительно отразиться на уровне валютной ликвидности в системе", - говорится в обзоре инвестбанка. По оценкам экспертов, для того, чтобы сохранить предложение валюты на внутреннем рынке на уровне, соответствующем $25 за баррель нефти марки Urals, при цене $20, $15 и $10 за баррель Банку России нужно будет ежемесячно дополнительно (то есть сверх объемов, реализуемых в рамках бюджетного правила) продавать соответственно $0,5 млрд, $1,1 млрд и $2,6 млрд в месяц. Аналитики полагают, что данная мера поможет поддержать уровень валютной ликвидности в российской банковской системе, а также позитивно скажется на настроениях участников российского валютного рынка. Более того, Гринцер, Коровин и Исаков пришли к выводу, что, если цена нефти марки Urals достигает $15 баррель, совокупный объем продаж иностранной валюты Минфином и Банком России по новой, "усиленной" схеме будет компенсировать примерно 70% выпадающих экспортных доходов. "Согласно бюджетному правилу, когда цена нефти марки Urals опускается ниже порогового значения $42,4 за баррель, Минфин РФ начинает продавать иностранную валюту из ФНБ, чтобы компенсировать выпадающие нефтегазовые доходы бюджета. Банк России проводит симметричные операции на открытом рынке (хотя de jure не обязан этого делать). Минфин опубликовал расчетные объемы операций с иностранной валютой за месяц на своем веб-сайте. Однако насколько мы можем судить, эти цифры основывались на поступлениях от нефти и нефтепродуктов, без учета газа. Мы посчитали, что если добавить газовые статьи, то при каждом снижении цены барреля нефти на $5 в ценовом промежутке от $40 до $15 операции Минфина РФ в рамках бюджетного правила компенсируют около $0,9 млрд из $1,5 млрд выпадающих экспортных доходов. В целом, согласно нашим оценкам, когда цена нефти марки Urals достигает $25 за баррель, операции Минфина РФ в соответствии с бюджетным правилом компенсируют примерно половину выпадающих доходов от нефтегазового экспорта по сравнению с уровнем, рассчитанным при цене нефти $42,4 за баррель (цена отсечения, установленная бюджетным правилом на этот год). Однако если цена нефти марки Urals достигает $15 баррель, совокупный объем продаж иностранной валюты Минфином и Банком России по новой, "усиленной" схеме будет компенсировать примерно 70% выпадающих доходов", - пишут они. Если цены на нефть опустятся еще ниже, то линейная связь, по оценкам аналитиков "ВТБ Капитала", больше не будет работать из-за специфики налогообложения нефтегазовой отрасли в России. "В целом, согласно нашим расчетам, при цене нефти марки Urals ниже $15 за баррель чувствительность нефтегазовых налогов к изменению цены нефти сходит на нет. Следовательно, роль валютных операций, относящихся к сделке по Сбербанку, возрастает. По нашим расчетам, при снижении цены нефти с $25 за баррель до $15 за баррель, ЦБ РФ будет дополнительно продавать $0,5-0,6 млрд в месяц (около 2 млрд рублей в дневном эквиваленте) при каждом снижении барреля нефти на $5. Однако в случае если цена нефти марки Urals снизится с $15 до $10 за баррель, продажи возрастут более чем в два раза, с $1,1 млрд до $2,6 млрд в месяц. Обратим внимание на разницу между нашими расчетами и расчетами Минфина в части объема валютных операций в рамках бюджетного правила. Наши оценки базируются на ставках налогообложения и соответствующих формулах, и, помимо цены на нефть, мы опираемся на публично доступные прогнозы Минэкономразвития и других госорганов в отношении объемов производства и экспорта нефтегазовой продукции. Однако российская система налогообложения имеет множество нюансов и специфических моментов, точные данные по которым имеются лишь в распоряжении регуляторов", - говорится в заключение обзоре. Как сообщалось, ЦБ РФ подготовил механизм продаж валюты в рамках сделки по приобретению акций Сбербанка (MOEX: SBER). Валюта будет продаваться при Urals ниже $25, объем будет зависеть от глубины падения нефтяных цен. Эти операции будут осуществляться в дополнение к стандартным операциям по продаже валюты из ФНБ на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила. ЦБ будет следовать новому механизму продаж валюты на внутреннем рынке до 30 сентября.
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