Подъем нефтяных цен может оказать поддержку котировкам российских евробондов - Уралсиб

Подъем нефтяных цен может оказать поддержку котировкам российских евробондов, говорится в обзоре Уралсиба.

Тревожные новости по поводу распространения коронавируса по миру ускорили бегство в качество. Снижались котировки всех суверенных евробондов ЕМ, констатируют аналитики корпорации. Российские бумаги в среду растеряли прирост вторника, вернувшись к уровням закрытия понедельника. Длинные выпуски упали в цене на 1,3–2,3 п.п., а среднесрочные – на 0,5–1,1 п.п. Лучше остальных чувствовал себя бенчмарк RUSSIA’29 (YTM 3,49%), прибавивший в доходности 6 п.п.

Самыми недооцененными на российской кривой остаются выпуски RUSSIA’26 (YTM 3,57%) и RUSSIA’43 (YTM 4,32%), z-спреды которых на 20 б.п. и 25 б.п. шире, чем у более длинных RUSSIA’29 и RUSSIA’47 (YTM 4,05%) соответственно.

"По мере возращения позитивных настроений на рынок от этих бумаг можно ожидать опережающего роста. В четверг подъем нефтяных цен может оказать поддержку котировкам российских евробондов", - полагают специалисты Уралсиба.