Дезинфляция в РФ в более долгосрочной перспективе вновь может выйти на первый план из-за снижения внутреннего и внешнего спросов - Уралсиб

Дезинфляция в РФ в более долгосрочной перспективе вновь может выйти на первый план из-за снижения как внутреннего, так и внешнего спроса, говорится в обзоре Уралсиба.

Рост цен за неделю с 24 по 30 марта составил 0,2%. Это немного меньше, чем за предыдущую неделю (0,3%), но, тем не менее, в марте наметилось существенное ускорение годовых темпов инфляции, отмечают аналитики Уралсиба. Так, инфляция в марте 2019 г. составила 0,3%, недельная же динамика роста цен в этом году предполагает, что по итогам месяца инфляция составит 0,7%, так что годовая инфляция ускорится с 2,3% на конец февраля до 2,8% в конце марта.

"Пока рост цен мы связываем с ажиотажным спросом на продукты питания в марте перед вводимыми ограничениями из-за распространения коронавируса, эффект от ослабления рубля еще не отразился в движении цен. Мы ждем, что этот фактор проявится в полной мере после снятия введенных сейчас ограничений. При этом в более долгосрочной перспективе дезинфляция вновь может выйти на первый план из-за снижения как внутреннего, так и внешнего спроса. Динамика обменного курса и инфляции пока не требует вмешательства со стороны монетарных властей", - пишут они.

ЦБ проведет в четверг депозитный аукцион тонкой настройки. Лимит установлен на уровне 600 млрд руб., средства привлекаются на один день, то есть Банк России может в пятницу вновь провести депозитный аукцион тонкой настройки, причем с более высоким лимитом, обращают внимание в Уралсибе.

"Накопившийся объем средств на корсчетах банков в ЦБ позволяет рассчитывать на то, что предложение на аукционе окажется достаточно высоким, особенно учитывая, что это де-факто сейчас единственный способ разместить средства в Центробанке на один день. Также следует отметить, что, судя по всему, в среду резко выросли поступления по бюджетному каналу, что как раз и позволило регулятору объявить депозитный аукцион. Мы оцениваем избыток средств на корсчетах банков в ЦБ примерно в 850 млрд руб.", - указывают в корпорации.