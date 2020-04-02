Закон о защите инвестиций - важный шаг со стороны государства в сторону защиты долгосрочных прямых инвесторов - "БКС Глобал Маркетс"

Пакет законов о защите и поощрении капиталовложений в российскую экономику, подписанный президентом Путиным, - важный шаг со стороны государства в сторону защиты долгосрочных прямых инвесторов, говорится в комментарии эксперта "БКС Глобал Маркетс" Владимира Тихомирова. Хотя закон действует только для новых инвестиционных проектов, отвечающих определенным условиям, и в целом не регулирует отношения государства и бизнеса, как многие надеялись, его принятие, тем не менее, – важный шаг со стороны государства в сторону защиты долгосрочных прямых инвесторов, что позитивно.

Новый закон распространяется только на инвестиционные проекты объемом не менее RUB 250 млн в сферах здравоохранения, образования, культуры и спорта, RUB 500 млн – в области информационных технологий, экологии, сельского хозяйства или RUB 1,5 млрд – в других отраслях. Документ предлагает инвесторам определенные стимулы в виде налоговых льгот и упрощенных процедур в области землепользования и градостроительной деятельности.

"Хорошее начало, но с умеренным экономическим эффектом, - считает В. Тихомиров. - Любое улучшение в сфере ведения бизнеса в России позитивно; поэтому мы рассматриваем новый закон как шаг в правильном направлении. Тем не менее, его экономический эффект, скорее всего, будет умеренным, особенно в среднесрочной перспективе, поскольку инвестиционная активность в России, вероятно, значительно пострадает вследствие падения экономического выпуска, вызванного пандемией. Многие компании, а также правительство уже объявили о пересмотре своих инвестиционных планов, и мы ожидаем, что этот тренд лишь усилится в ближайшие месяцы".