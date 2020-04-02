Длинные позиции по нефти лучше закрывать при приближении к $28 за баррель - "Алор Брокер"

Нефть продолжает находиться в диапазоне 24,5-28 долларов за баррель, и при приближении котировок к верхней границе "боковика" длинные позиции лучше закрывать, считает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"В среду Минэнерго США сообщило о гигантском, на 13,8 млн баррелей, росте запасов в Штатах. Это нормально. В условиях низких цен и еще более низкого спроса на нее экспорт углеводородов из Штатов снижается. При этом никаких признаков сокращения добычи нет - она осталась на уровне 13 млн баррелей в день. На статистику нефть отреагировала небольшим снижением, но под занавес американских торгов котировки пошли вверх", - отмечает в своем комментарии А. Антонов.