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02 апреля 2020 года 09:10
Длинные позиции по нефти лучше закрывать при приближении к $28 за баррель - "Алор Брокер"
Нефть продолжает находиться в диапазоне 24,5-28 долларов за баррель, и при приближении котировок к верхней границе "боковика" длинные позиции лучше закрывать, считает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "В среду Минэнерго США сообщило о гигантском, на 13,8 млн баррелей, росте запасов в Штатах. Это нормально. В условиях низких цен и еще более низкого спроса на нее экспорт углеводородов из Штатов снижается. При этом никаких признаков сокращения добычи нет - она осталась на уровне 13 млн баррелей в день. На статистику нефть отреагировала небольшим снижением, но под занавес американских торгов котировки пошли вверх", - отмечает в своем комментарии А. Антонов.
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02 апреля 2020 года 09:37
Американские фондовые индексы потеряли примерно по 4% по итогам торгов в среду. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются в четверг. Цены на нефть поднимаются после падения накануне на данных об очередном росте запасов энергоносителей в США. читать дальше
.01 апреля 2020 года 18:51
Julius Baer видит больше перспектив для роста цен на нефть с текущих уровней в долгосрочной перспективе
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.01 апреля 2020 года 18:26
После улучшения ситуации с коронавирусом масштабные денежные вливания в экономику США окажут поддержку ценам на золото в среднесрочной перспективе - "БКС Глобал Маркетс"
После того, как ситуация с коронавирусом улучшится, масштабные денежные вливания в американскую экономику окажут поддержку ценам на золото в среднесрочной перспективе, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Трамп предложил выделить $2 трлн на восстановление инфраструктуры в условиях... читать дальше
.01 апреля 2020 года 17:17
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.01 апреля 2020 года 14:49
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.01 апреля 2020 года 11:54
Цена на нефть марки Brent в ближайшее время будет под сильным давлением, и это не может не отразиться на курсе рубля, говорится в комментарии начальника отдела инвестиционных стратегий "БКС Брокер" Валерия Кушанина. "Оглядевшись назад, сейчас мы понимаем, что сохранение сделки ОПЕК+ было бы... читать дальше
.01 апреля 2020 года 10:50
Глобальные рынки в среду будут снижаться ввиду негативной статистики из США и роста смертности от коронавируса в Великобритании - ITI Capital
Глобальные рынки в среду будут снижаться ввиду негативной статистики из США и роста смертности от коронавируса в Великобритании, говорится в комментарии ITI Capital. Во вторник на рынке США наблюдалась разнонаправленная динамика, индексы росли второй день подряд и могли закрыть квартал в плюсе, но... читать дальше
.01 апреля 2020 года 10:19
Аналитики "Алор Брокер" отмечают, что по-прежнему для нефти видится актуальным коридор 24,5-28 долларов за баррель. В среду ожидается публикация данных по запасам нефти в США, но эта информация окажет лишь краткосрочное действие на котировки. Более сильное влияние, по мнению специалиста компании... читать дальше
.01 апреля 2020 года 09:44
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.31 марта 2020 года 18:46
Апрель в целом едва ли будет спокойным месяцем, но рынки уже начинают адаптироваться к "вирусному" сценарию и могут быть действительно разочарованы разве что резким ухудшением корпоративных результатов и прогнозов, говорится в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. В остальном... читать дальше
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