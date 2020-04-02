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02 апреля 2020 года 09:01
БКС Глобал Маркетс возобновил анализ банка "Санкт-Петербург" с рейтингом "покупать" для его акций
(повтор) "БКС Глобал Маркетс" возобновил анализ банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), сообщается в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Прогнозная стоимость акций этого банка, рассчитанная аналитиками "БКС Глобал Маркетс", составляет 57 рублей, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать". Как считают аналитики "БКС Глобал Маркетс" Елена Царева и Вероника Ян, российские банки извлекли урок из предыдущих кризисов и, по всей видимости, в настоящее время лучше подготовлены к макроэкономическим шокам, благодаря мерам предосторожности, принятым регулятором, и изменениям поведения клиентов. Тем не менее, оценить в полной мере негативные последствия на данном этапе сложно. "Банк "Санкт-Петербург" также (как и банковский сектор РФ в целом - прим. ИФ) будет под давлением роста стоимости риска и снижения NIM, однако трейдинговый бизнес банка должен оказать поддержку, поскольку проявил устойчивость в 2014-15 годах", - говорится в обзоре. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций банка "Санкт-Петербург", основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет 73,75 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 43,29 рубля за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Банк Санкт-Петербург
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