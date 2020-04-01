.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / На рынке акций РФ спокойный день в сезон ураганов - ИК "Велес Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
01 апреля 2020 года 18:08
На рынке акций РФ спокойный день в сезон ураганов - ИК "Велес Капитал"
Рынок акций РФ в среду умеренно просел на фоне общемирового падения, однако в целом обстановку и расклад сил можно назвать "спокойным днем в сезон ураганов", считает начальник управления инвестиционного консультирования ИК "Велес Капитал" Виктор Шастин. В среду на российском рынке некоторым спросом пользуются бумаги, которые мало зависят от цен на нефть и экономических циклов в целом, сообщил собеседник "Интерфакса". Неплохо выглядят акции "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) - объявленная ранее менеджментом поддержка капитализации позитивно сказалась на котировках, обратный выкуп акций и возможное увеличение дивидендов сделало эту бумагу одной из самых защищенных на российском рынке, если не брать в расчет "Полюс" (MOEX: PLZL) и "Полиметалл" (MOEX: POLY), которые в кризисные периоды чувствуют поддержку за счет высоких цен на золото. Бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) также выглядят достаточно крепко, но не без нюансов, поскольку сегмент такси и рекламы у компании немного страдает из-за снижающейся деловой активности, но все же рынок пока верит, что это временно. Под давлением находятся акции банков и нефтегазовый сектор, причем последний выглядит достаточно дорого для текущих цен на нефть, отмечает эксперт. По оценке заместителя начальника управления инвестиционного консультирования ИК "Велес Капитал" Ярослава Калугина, в последние дни спрос на акции нефтяных компаний все же сохраняется, поскольку участники рынка считают низкие цены на нефть временным явлением и используют возможность зайти в бумаги крупнейших российских экспортеров по привлекательным ценам - это обеспечит в будущем как высокую дивидендную доходность, так и приличный рост стоимости. Поэтому любое снижение цен на нефть на данном этапе воспринимается как возможность увеличить позиции в бумагах "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), "Роснефти" (MOEX: ROSN) или "Татнефти" (MOEX: TATN). Негатив от коллапса на нефтяном рынке был заложен в цены еще в середине марта - тогда на российском и мировых площадках наблюдались панические распродажи. В то же время ФРС объявила о неограниченном количественном смягчении, а после Конгресс США принял пакет помощи экономики в размере $2 трлн, что привело к некоторой стабилизации финансовых рынков, отмечает Калугин. По словам Шастина, Саудовская Аравия, как и обещала, нарастила добычу до 12 млн б/с в первый день апреля, когда ограничение ОПЕК+ формально было снято. Устойчивость акций российской нефтянки впечатляет: текущие котировки бумаг соответствуют ценам на нефть в районе $35 за баррель, тогда как Brent сейчас стоит $25 за баррель, а физические поставки Urals и вовсе упали в стоимости до $15 за баррель из-за огромных дисконтов. Нефтегаз стоит дорого с фундаментальной точки зрения, единственное этому объяснение состоит в том, что рынок закладывает ожидаемый позитив в переговорах США, России и Саудовской Аравии, считает Шастин. Что касается общемировой пандемии коронавируса, есть надежда, что через 2-3 месяца человечество сможет победить данную заразу. Вышедшие статданные из Китая за март выглядят впечатляюще и дают надежду, что подобную динамику инвесторы увидят по всему миру после снятия карантина. Многие сравнивают текущую ситуацию с войной, но это некорректно: в отличие от войны, пандемия не вызывает уничтожение материального капитала, а ущерб финансовому капиталу центробанки "заливают" деньгами. Капитал, генерирующий ВВП, остается прежним, поэтому можно ожидать V- или W-образного восстановления рынков, полагает Шастин. "Основной негатив, связанный с распространением коронавируса, уже заложен в цены активов, поэтому обновления мартовских минимумов вряд ли стоит ожидать. В то же время, не исключена дальнейшая коррекции рынков вниз с текущих уровней после выхода негативной экономической статистики в США, которая ожидается в конце недели. Таким образом, текущую ситуацию на рынке можно воспринимать как отличную возможность для покупки акций фундаментально сильных компаний. Помимо нефтяных, интерес представляют "высокодивидендные" акции из сектора электроэнергетики ("ОГК-2" (MOEX: OGKB), "ТГК-1" (MOEX: TGKA), "Юнипро" (MOEX: UPRO)), а также телекомов (МТС)", - заключил Калугин в интервью "Интерфаксу".
.
01 апреля 2020 года 18:51
Julius Baer видит больше перспектив для роста цен на нефть с текущих уровней в долгосрочной перспективе
Julius Baer видит больше перспектив для роста цен на нефть с текущих уровней в долгосрочной перспективе, говорится в комментарии банка. "Котировки нефти достигли новых многолетних минимумов в начале текущей недели, поскольку спрос на нефть падает на фоне торможения глобальной экономики, -... читать дальше
.01 апреля 2020 года 18:26
После улучшения ситуации с коронавирусом масштабные денежные вливания в экономику США окажут поддержку ценам на золото в среднесрочной перспективе - "БКС Глобал Маркетс"
После того, как ситуация с коронавирусом улучшится, масштабные денежные вливания в американскую экономику окажут поддержку ценам на золото в среднесрочной перспективе, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Трамп предложил выделить $2 трлн на восстановление инфраструктуры в условиях... читать дальше
.01 апреля 2020 года 17:17
Аналитики Julius Baer на фоне развития глобальной рецессии по-прежнему видят больше перспектив для роста котировок золота, чем их снижения, и сохраняют конструктивную позицию по металлу, говорится в комментарии банка. В то же время, в результате ограничений на авиаперелеты и закрытий аффинажных... читать дальше
.01 апреля 2020 года 14:49
Рынки в среду умеренно снижаются по всему миру, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. Азия закрылась в минусе до 4%, Европа открылась просадкой в среднем около 3% по основным площадкам. Российский РТС - в общем тренде, теряя около 2,5% и торгуясь немногим ниже... читать дальше
.01 апреля 2020 года 11:54
Цена на нефть марки Brent в ближайшее время будет под сильным давлением, и это не может не отразиться на курсе рубля, говорится в комментарии начальника отдела инвестиционных стратегий "БКС Брокер" Валерия Кушанина. "Оглядевшись назад, сейчас мы понимаем, что сохранение сделки ОПЕК+ было бы... читать дальше
.01 апреля 2020 года 10:50
Глобальные рынки в среду будут снижаться ввиду негативной статистики из США и роста смертности от коронавируса в Великобритании - ITI Capital
Глобальные рынки в среду будут снижаться ввиду негативной статистики из США и роста смертности от коронавируса в Великобритании, говорится в комментарии ITI Capital. Во вторник на рынке США наблюдалась разнонаправленная динамика, индексы росли второй день подряд и могли закрыть квартал в плюсе, но... читать дальше
.01 апреля 2020 года 10:19
Аналитики "Алор Брокер" отмечают, что по-прежнему для нефти видится актуальным коридор 24,5-28 долларов за баррель. В среду ожидается публикация данных по запасам нефти в США, но эта информация окажет лишь краткосрочное действие на котировки. Более сильное влияние, по мнению специалиста компании... читать дальше
.01 апреля 2020 года 09:44
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в среду. Цены на нефть эталонных марок в среду не демонстрируют единой динамики. читать дальше
.31 марта 2020 года 18:46
Апрель в целом едва ли будет спокойным месяцем, но рынки уже начинают адаптироваться к "вирусному" сценарию и могут быть действительно разочарованы разве что резким ухудшением корпоративных результатов и прогнозов, говорится в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. В остальном... читать дальше
.31 марта 2020 года 18:16
Меры, предпринимаемые для борьбы с пандемией коронавируса и предотвращения системного кризиса, приводят к резкому замедлению большинства крупных экономик мира в первой половине 2020 года, говорится в комментарии Julius Baer. В случае, если потребление упадет более чем на 25%, ВВП развитых экономик... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.