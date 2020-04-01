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01 апреля 2020 года 15:46
ЦБ РФ пока может не повышать ставку из-за низкой инфляции, несмотря на давление от ослабления рубля - Fitch
Низкая инфляция в России пока дает ЦБ РФ возможность реагировать на кризис, не повышая ключевую ставку в краткосрочной перспективе, несмотря на возможное давление на цены от ослабления курса рубля, считает рейтинговое агентство Fitch. Банк России, по мнению агентства, будет очень осторожен, если решит смягчить денежно-кредитную политику и снизить ставку ниже нейтрального уровня (6-7%). ЦБ 20 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6,0% годовых. Годовая инфляция в России с начала марта долго оставалась на февральском уровне в 2,3%, пока на 23 марта не ускорилась до 2,5%. Банк России ранее сообщил, что инфляция в ближайшие месяцы временно ускорится на фоне ослабления рубля, в 2020 году может превысить таргет в 4% и вернуться к нему в 2021 году. Исходя из данных ЦБ, официальный курс рубля к доллару США с начала марта снизился на 13,8%. Ослабление рубля происходит на фоне падения цен на нефть и волатильности на рынках из-за распространения коронавируса. Высокую гибкость обменного курса и способность России противостоять внешним шокам поддерживает рост доверия и стабильности в сочетании со снижением внешнего долга и задолженности в иностранной валюте. Сокращению волатильности обменного курса также способствуют продажи валюты Центробанком на рынке, отмечает Fitch. Кроме того, агентство отмечает принятые Банком России меры по поддержке ликвидности банковского сектора и повышению доступности кредитных ресурсов. Устойчивость финансового сектора повысилась по сравнению с 2014-2015 годами благодаря его расчистке, улучшению регулирования и надзора, снижению долларизации и практически закрытию валютных позиций, подчеркивает Fitch. "Однако ослабление рубля и замедление экономического роста окажут давление на качество активов и прибыльность банков", - говорится в обзоре агентства.
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