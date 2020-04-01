Тенденции к сильным продажам на рынке РФ пока не наблюдается - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии среды чувствовали себя лучше многих европейских индикаторов и удерживались выше поддержек 2420 и 950 пунктов соответственно благодаря повышению отдельных акций, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Некоторый оптимизм у игроков, вероятно, вызывают попытки восстановления американских фьючерсов на нефть. Тенденции к сильным продажам на рынке РФ пока не наблюдается, но ситуация может измениться при ухудшении настроений на нефтяном рынке, отмечает в своем комментарии специалист ИК.