Глобальные рынки ждут сигнала, что пик эпидемии пройден - ИК "Фридом Финанс"

Рынки в среду умеренно снижаются по всему миру, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. Азия закрылась в минусе до 4%, Европа открылась просадкой в среднем около 3% по основным площадкам. Российский РТС - в общем тренде, теряя около 2,5% и торгуясь немногим ниже 1000 пунктов. Последние семь торговых сессий положение на рынке все больше эксперту напоминает боковой тренд. В среду влияние на игроков оказала макростатистика из Азии и Европы - в целом позитивная, но ее уравновесило спекулятивное падение нефти к 25 долларам за баррель.

По мнению аналитика ИК, дальнейшее движение рынка будет, как и прежде, определяться внешними факторами. Глобальные рынки ждут сигнала, что пик эпидемии пройден, сырьевые площадки дополнительно ожидают перелома ситуации с поставками нефти: пока что объемы как минимум на 17 миллионов баррелей превышают спрос.

Баррель за сутки упал с максимумов вторника (около 27,9) до 24,7 доллара. Не помогло даже то, что запасы нефти в США показали кратный рост (на 10,5 млн баррелей за неделю) - рынок воспринял это как должное. По оценке эксперта ИК, большая часть падения цены будет вновь отыграна сегодня или завтра. Возможен резкий скачок выше 30 долларов из-за новостей с политического фронта: по поводу переговоров между РФ, США и СА об ограничении добычи.

Эксперт ИК "Фридом Финанс" на таком фоне закладывает рост РТС в зону 1000-1100 пунктов. Индекс Мосбиржи, который сегодня вновь упал ниже 2500, нацелен на рост как минимум до 2550. Возможны коррекционные движения в диапазоне 2410-2490. "В акциях довольно стандартная для последних дней картина, - подчеркивает В. Емельянов. - Качели в рубле и индексах привели к росту спроса на префы Сургутнефтегаза (+1,1%), X5 Retal (+1%). Также сегодня днем вопреки рынку растут ТГК-1 (+1,5%) и Русагро (+1,5%). В лидерах снижения - игроки рынка драгметаллов: Полиметалл (-3%), Полюс (-3,1%), Норникель (-2,4%). Инвесторы выходят из бумаг, отыгрывая падение унции ниже 1600, а также из-за сигналов в пользу снижения глобального спроса: вслед за российским ЦБ, объявившим о прекращении скупки золота, стало известно о медленном восстановлении продаж украшений в Китае. На наш взгляд, пока это не меняет ситуацию кардинально. Золото сохраняет краткосрочный потенциал роста до 1700 долларов за унцию".