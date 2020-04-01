Рынки могут начать переход к восстановлению с конца апреля - БКС

Устойчивое восстановление рынков видится возможным лишь после того, как в стоимости активов в полной мере будет учтен масштаб провала мировой экономики, а также появятся релевантные оценки завершения активной фазы вирусного распространения в мире, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. Фактически стабилизация рынков и переход к восстановлению видятся возможными в перспективе конца апреля-в мае, если участники рынка смогут "заложиться" на то, что в июне-июле давление со стороны вирусной пандемии на мировую экономику пойдет на спад, полагает эксперт.

По мнению Антона Покатовича, в перспективе ближайших двух месяцев мы не исключаем возобновления снижения рынков - вирусное распространения все еще не достигло своего пика в основных экономических регионах мира. В этих условиях рыночные настроения будут оставаться изменчивыми, а при выходе новых порций негативной макростатистики, например, по США и Европе, инвесторы могут возвращаться к распродажам.

"Заметим, что на данный момент часть проблем с рыночной ликвидностью решена за счет беспрецедентных мер поддержки со стороны мировых центробанков, - указывает аналитик "БКС Премьер". - Однако столь масштабные усилия монетарных властей могут указать на то, что де-факто потенциал расширения монетарной поддержки рынков в случае новых спадов сейчас почти исчерпан".

Ослабление рубля продолжает сдерживаться действиями ЦБ РФ по продаже валюты на рынке - текущие объемы продаж превышают уровень в $200 млн в день. На взгляд А. Покатовича, данные действия регулятора сейчас являются основным фактором поддержки курса рубля.

"Тем не менее, мы в перспективе апреля мы не исключаем возможностей временного выхода нефти на уровни ниже 20$. При столь низкой ценовой конъюнктуре в нефти (на уровнях 18-23$), давление на рублевую валюту будет усиливаться, курс рубля будет тяготеть к уровням 80-80,5 рублей за доллар. Также, если такая ценовая конъюнктура в нефти будет наблюдаться одновременно с возобновлением снижения глобальных рынков, курс рубля может ослабляться до уровней 82 и ниже. В нефти, при возможностях временных спадов ниже 20$, мы ожидаем движения цен в широком диапазоне 18-27$. В случае реализации негативных сценариев и возвращения на фондовые площадки новых волн российские рынки могут потенциально снижаться до уровней 2100-2200 пунктов по индексу Мосбиржи и 800-850 пунктов - по РТС", - прогнозирует эксперт "БКС Премьер".