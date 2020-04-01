Карантин отразится на потреблении стали в РФ начиная с апреля - "ВТБ Капитал"

Общенациональный карантин, введенный в рамках борьбы с пандемией COVID-19, отразится на потреблении стали в РФ начиная с апреля. В апреле-мае потребление металла может снизиться на 25%, говорится в обзоре "ВТБ Капитала".

Видимое потребление стали в РФ в феврале выросло на 5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, при этом в январе прирост этого показателя составлял 12%, пишут аналитики.

В первом квартале 2020 года спрос, скорее всего, был еще на высоком уровне. На апрель-май прогноз неопределенный: согласно данным Metal Expert, запасы трейдеров наряду со снижением экономической активности могут привести к падению потребления стали в апреле-мае на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В январе инвестиции в инфраструктурные проекты в РФ существенно замедлились по сравнению с пиком в конце 2019 года - было инвестировано 8 млрд рублей, что на 42% ниже расчетных с учетом сезонных колебаний данных на этот период.

"...Так как правительство вынуждено сконцентрироваться на мерах по борьбе с COVID-19, мы полагаем, в марте инвестиции отставали от плана, и будут отставать во II квартале 2020 года", - говорится в обзоре "ВТБ Капитала".

В марте внутренние цены на горячекатаный (г/к) прокат и арматуру снизились на 14 и 17% соответственно. На внутреннем рынке к концу марта стоимость г/к проката упала до $460/тонна, внутренняя премия к экспортному паритету при этом составляла $71/тонна. На апрель уже было объявлено повышение цены на 2-3%, при этом экспортные цены продолжают падать и премия может превысить $100/тонна, полагают эксперты.

Цены на г/к рулон и слябы (FOB Черное море) в марте снизились на 13-19%, что стало наиболее существенным падением среди других основных регионов. Снижение цен в Китае и пробуксовывающие рынки Европы и Турции начали оказывать влияние на уровни цен. По мнению аналитиков, падение цен продолжится.