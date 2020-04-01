Валютный курс останется вблизи 79 руб./$ при стабилизации цен на нефть - Банк "Санкт-Петербург"

Валютный курс останется вблизи 79 руб./$ и сохранит потенциал укрепления в среднесрочной перспективе при отсутствии существенного снижения нефтяных котировок, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Российские активы слабеют вслед за прочими высокодоходными активами, рубль теряет более 0,5% от закрытия накануне и сейчас торгуется вблизи 78,9 руб./$, индекс Мосбиржи теряет около 1%, - отмечают аналитики банка. - Внешние условия (нефть и отношение инвесторов к рисковым активам) остаются определяющими для российской валюты. В пользу рубля продолжает играть поддержка со стороны Центрального Банка, который при текущих ценах на нефть увеличил объем продаваемой на рынке валюты. Без существенного снижения нефтяных котировок, курс рубля останется вблизи 79 руб./$ и сохранит потенциал укрепления в среднесрочной перспективе".