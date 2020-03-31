Рынки уже начинают адаптироваться к "вирусному" сценарию - ИК "Велес Капитал"

Апрель в целом едва ли будет спокойным месяцем, но рынки уже начинают адаптироваться к "вирусному" сценарию и могут быть действительно разочарованы разве что резким ухудшением корпоративных результатов и прогнозов, говорится в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. В остальном наибольшая слабость на данный момент наблюдается на нефтяных биржах, в то время как акции даже более рискованных секторов уже предпринимают достаточно активные попытки восстановления.

"С фундаментальной точки зрения в апреле сохраняются риски возобновления продаж рискованных активов, так как проблема коронавируса явно не потеряет актуальности, а регуляторы близки к исчерпанию поддерживающих экономику мер, - указывает эксперт ИК. - С другой стороны, настроения на рынках явно подают признаки улучшения, что позволяет ожидать новых попыток роста. Макроэкономические данные за март в западном мире вряд ли окажутся воодушевляющими, но во многом уже заложены в цены, поэтому их болезненность будет зависеть от общих настроений. Основные риски сконцентрированы, пожалуй, во второй половине месяца, когда в США начнется сезон отчетностей за 1-й квартал".

Нефтяные цены при отсутствии позитивных сигналов еще могут оставаться под давлением и продвинуться ниже, полагает Е. Кожухова. Тем не менее, США уже дали понять свою неудовлетворенность текущим положением дел и плачевным состоянием сланцевых компаний, поэтому можно ожидать шагов в сторону стабилизации рынка и попыток улучшить отношения России и Саудовской Аравии под давлением Штатов. Не факт, однако, что позитивные сдвиги случатся уже в апреле, полагает аналитик ИК "Велес Капитал".

"Заседания центральных банков в следующем месяце вряд ли принесут сюрпризы - регуляторы в основном уже использовали арсенал стимулирующих мер и, вероятно, будут оценивать их эффективность. ЦБ РФ объявит итоги пересмотра денежно-кредитной политики 24 апреля, ФРС - 29 апреля, а ЕЦБ - 30 апреля. Если только на биржах вновь не случится с шок с необходимостью экстренного вмешательства", - отмечает Елена Кожухова.