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31 марта 2020 года 18:16
Julius Baer ожидает сокращения глобального ВВП на 2,3% в 2020 году в связи с пандемией коронавируса
Меры, предпринимаемые для борьбы с пандемией коронавируса и предотвращения системного кризиса, приводят к резкому замедлению большинства крупных экономик мира в первой половине 2020 года, говорится в комментарии Julius Baer. В случае, если потребление упадет более чем на 25%, ВВП развитых экономик может сократиться во втором квартале текущего года на 10%. Главный экономист банка Янвиллем Акет ожидает, что глобальный ВВП сократится на 2,3% в 2020 году и ускорится на 7,2% в 2021 году. "Всеобъемлющие меры по борьбе с пандемией коронавируса сильно сдерживают потребительский и инвестиционный спрос, что ведет к беспрецедентному снижению глобальной экономической активности, особенно во втором квартале 2020 года, - отмечает эксперт Julius Baer. - Глубокая рецессия стала неизбежной, и поскольку количество случаев заражения COVID-19 продолжает расти во многих странах, сохраняется высокая вероятность дальнейшего замедления экономической активности. Меры изоляции больше всего затронут секторы путешествий, развлечений и гостиничный сектор, на которые приходится примерно четверть от объемов частного потребления и около 10% ВВП в большинстве развитых экономик. Полное прекращение активности в этих секторах в одном квартале означает, что в соответствующем квартале ВВП сократится на 10%. Для Европы и США мы прогнозируем снижение ВВП на 10% во втором квартале 2020 года". Хотя кризис здравоохранения может продолжиться и во второй половине года, потребление, скорее всего, начнет восстанавливаться уже в третьем квартале, что приведет к сильному поквартальному восстановлению роста во второй половине 2020 года благодаря нормализации пострадавших секторов экономики, полагает Янвиллем Акет. "Тем не менее, отложенный спрос вряд ли сможет значительно поддержать рост экономики, поскольку рост безработицы будет ограничивать рост потребления, и большую часть прошлых потерь в спросе будет невозможно компенсировать, как, например, в отношении бронирования отелей или концертов, - прогнозирует эксперт Julius Baer. - В целом, большинство экономик покажут сокращение на 4%-7% в 2020 году, однако темпы роста ВВП в следующем году по сравнению с этим будут высокими. Мы ожидаем, что глобальный ВВП сократится на 2,3% в 2020 году и вырастет на 7,2% в 2021 году. В настоящее время имеется высокая неопределенность по поводу того, насколько широкой и длительной будет приостановка экономической активности и насколько большим будет ущерб от нее. В нашем базовом сценарии мы предполагаем, что рецессия будет глубокой, но недолгой". По мнению Янвиллема Акета, есть лишь 20%-ая вероятность того, что пандемия перерастет в системный кризис, поскольку сохраняется уверенность, что широкий комплекс мер, реализуемый налогово-бюджетными органами и центральными банками, сможет предотвратить финансовый и экономический крах.
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