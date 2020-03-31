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31 марта 2020 года 17:10
Индекс S&P 500, возможно, уже достиг дна - "ВТБ Капитал"
Вполне возможно, что индекс S&P 500 уже достиг дна - рынки акций как будто постепенно оправляются от пережитого; американский рынок, несмотря на предрекавшиеся многими новые минимумы, в понедельник закрылся 3%-м ростом, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Индекс волатильности VIX остается повышенным, однако процесс сокращения инвесторами рисковых позиций и долговой нагрузки, судя по всему, уже в значительной мере завершен, отмечает экономист инвестбанка Нил Маккиннон. "Это не значит, что рынок готов устремиться вверх – тем более учитывая ограничения, касающиеся выплаты дивидендов и выкупа компаниями собственных акций. Но худшее для рынков, возможно, действительно уже позади", - предположил эксперт.
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31 марта 2020 года 18:46
Апрель в целом едва ли будет спокойным месяцем, но рынки уже начинают адаптироваться к "вирусному" сценарию и могут быть действительно разочарованы разве что резким ухудшением корпоративных результатов и прогнозов, говорится в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. В остальном... читать дальше
.31 марта 2020 года 18:16
Меры, предпринимаемые для борьбы с пандемией коронавируса и предотвращения системного кризиса, приводят к резкому замедлению большинства крупных экономик мира в первой половине 2020 года, говорится в комментарии Julius Baer. В случае, если потребление упадет более чем на 25%, ВВП развитых экономик... читать дальше
.31 марта 2020 года 17:30
Тенденция к замедлению роста глобальной экономики наметилась еще до начала пандемии COVID-19 и обвала на рынках акций - "ВТБ Капитал"
Очевидно, что ситуация в глобальной экономике остается неблагополучной, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Многие экономисты вполне обоснованно понизили свои прогнозы роста мирового ВВП на текущий год, который, похоже, пройдет под знаком самой серьезной рецессии с 30-х годов прошлого века,... читать дальше
.31 марта 2020 года 16:53
Julius Baer не ожидает быстрой нормализации экономики Китая, несмотря на рост PMI за март, сообщается в комментарии компании. "После снижения в феврале индексы деловой активности PMI по Китаю за март вернулись к уровням выше 50 пунктов. Тем не менее, глобальное распространение COVID-19 является... читать дальше
.31 марта 2020 года 16:36
Аналитики Julius Baer считают, что цены на нефть продолжат сильные колебания в ближайшей перспективе, а затем перейдут к медленному восстановлению до уровней выше 30 долларов за баррель к середине текущего года, сообщается в комментарии компании. Запасы сырой нефти могут достичь предельных... читать дальше
.31 марта 2020 года 15:16
Золото слабо дешевеет: не дойдя до $1650, унция откатилась на $1610-1620. Аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов, полагает, что это тактическое отступление перед новым взлетом. В пользу золота сейчас играют мощные меры по накачке рынком ликвидностью. Цель в $1700 может быть взята уже на... читать дальше
.31 марта 2020 года 14:46
Пока единственным позитивным фактором для нефти должно стать частичное восстановление китайского спроса - Райффайзенбанк
Единственным позитивным фактором для цен на нефть должно стать частичное восстановление китайского спроса, тем не менее, один Китай не сможет компенсировать дополнительное падение других стран, отмечается в обзоре Райффайзенбанка. Если «изоляция» спроса продолжится и в следующем месяце, то мы... читать дальше
.31 марта 2020 года 14:20
Вероятна стабилизация цен на нефть около 28 долл./барр. Brent в ближайшие дни - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Нефтяной рынок во вторник в плюсе около 3% по Brent, после переговоров Путина и Трампа, отмечается в комментарии старшего аналитика ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктора Маркова. По мнению эксперта, в ближайшие дни можно ожидать стабилизацию нефти на текущем уровне, около 28 долл. за... читать дальше
.31 марта 2020 года 09:41
Фондовый рынок США начал неделю на позитивной ноте. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник изменяются без единой динамики. Цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются на азиатских торгах во вторник. читать дальше
.30 марта 2020 года 19:35
Финансовые рынки в этом году ожидают понижения прогнозов роста для крупнейших экономик и начинают отодвигать предполагаемые сроки восстановления на более поздний срок. ВТБ Капитал ожидает во II квартале значительное падение ВВП во многих странах мира, говорится в комментарии экономиста банка Нила... читать дальше
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