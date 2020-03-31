Индекс S&P 500, возможно, уже достиг дна - "ВТБ Капитал"

Вполне возможно, что индекс S&P 500 уже достиг дна - рынки акций как будто постепенно оправляются от пережитого; американский рынок, несмотря на предрекавшиеся многими новые минимумы, в понедельник закрылся 3%-м ростом, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Индекс волатильности VIX остается повышенным, однако процесс сокращения инвесторами рисковых позиций и долговой нагрузки, судя по всему, уже в значительной мере завершен, отмечает экономист инвестбанка Нил Маккиннон.

"Это не значит, что рынок готов устремиться вверх – тем более учитывая ограничения, касающиеся выплаты дивидендов и выкупа компаниями собственных акций. Но худшее для рынков, возможно, действительно уже позади", - предположил эксперт.