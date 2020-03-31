Тенденция к замедлению роста глобальной экономики наметилась еще до начала пандемии COVID-19 и обвала на рынках акций - "ВТБ Капитал"

Очевидно, что ситуация в глобальной экономике остается неблагополучной, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Многие экономисты вполне обоснованно понизили свои прогнозы роста мирового ВВП на текущий год, который, похоже, пройдет под знаком самой серьезной рецессии с 30-х годов прошлого века, отмечает экономист банка Нил Маккиннон. "На самом деле еще до начала пандемии COVID-19 и обвала на рынках акций наметилась тенденция к замедлению роста глобальной экономики, прежде всего на фоне торгового конфликта между США и Китаем", - считает эксперт.

По мнению экономиста "ВТБ Капитала", за рекордно высокими уровнями американских фондовых индексов, которых они достигли в начале этого года, нельзя было не разглядеть сигналов к ухудшению ситуации в мировой экономике, на которое указывало снижение доходностей казначейских облигаций США. После осуществленного президентом Трампом снижения налогов в 2018 г. темпы роста реального ВВП США повысились примерно до 3%, однако в прошлом году вернулись к отметке в 2%, что близко к долгосрочному историческому уровню для экономики США. Японская экономика оказалась в рецессии после ошибочного, как выяснилось, повышения налога на потребление в прошлом году.

Экономика еврозоны на протяжении большей части прошлого года уже балансировала на грани рецессии, не в последнюю очередь из-за ситуации в экономике Германии, давление на которую оказали сокращение мировой торговли и замедление роста экономики Китая. "Согласно преобладающему в настоящий момент мнению, во втором квартале ожидается двузначное падение ВВП США (данные по ВВП США публикуются ежеквартально в годовом выражении). По прогнозу Goldman Sachs, реальные темпы роста ВВП США в этом году составят -3,4%. В этом нет ничего удивительного, учитывая влияние жестких ограничений на передвижение и других принимаемых ведущими экономиками мер на спрос и предложение", - заключает Нил Маккиннон.