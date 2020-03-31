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31 марта 2020 года 16:53
Julius Baer не ожидает быстрой нормализации экономики Китая, несмотря на рост PMI за март
Julius Baer не ожидает быстрой нормализации экономики Китая, несмотря на рост PMI за март, сообщается в комментарии компании. "После снижения в феврале индексы деловой активности PMI по Китаю за март вернулись к уровням выше 50 пунктов. Тем не менее, глобальное распространение COVID-19 является негативным фактором для китайской экономики и увеличивает риск новой волны заболеваний в Китае. Таким образом, мы не ожидаем быстрой нормализации экономики Китая", - пишет экономист Julius Baer Софи Альтерматт. Индексы PMI являются индикатором последующего роста, и поэтому их восстановление в марте не является удивительным, отмечает специалист. Высокочастотные индикаторы, в том числе потребление угля, загруженность дорог и продажи, указывают на рост экономической активности в марте и возможное достижение ею нормальных уровней к концу месяца. Субиндексы PMI по промышленности говорят о том, что восстановление захватило почти все сегменты. Так, к уровню выше 50 п. вернулись и производство, и новые заказы, и сфера занятости. Тем не менее, новые экспортные заказы остались на уровне ниже 50 п., что указывает на сокращение внешнего спроса. Негативные факторы для китайского экспорта, вероятнее всего, будут усиливаться, поскольку многие крупные экономики мира скатываются в рецессию во втором квартале текущего года на фоне того, как вспышка коронавируса вынудила правительства применять меры карантина, указывает С. Альтерматт.
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