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31 марта 2020 года 16:36
Цены на нефть продолжат сильные колебания в ближайшей перспективе - Julius Baer
Аналитики Julius Baer считают, что цены на нефть продолжат сильные колебания в ближайшей перспективе, а затем перейдут к медленному восстановлению до уровней выше 30 долларов за баррель к середине текущего года, сообщается в комментарии компании. Запасы сырой нефти могут достичь предельных значений быстрее, чем ожидается, что оставит рынок нефти без физических хранилищ, несмотря на то что производители нефти по всему миру сокращают производство и спрос будет восстанавливаться в ближайшие месяцы. Это создает условия для еще большего снижения цен, отмечает руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстен Менке. В то время как цены на нефть марки Brent и WTI в настоящее время находятся на уровне выше 20 долларов за баррель, локальные цены в США и Канаде уже упали ниже 20 долларов за баррель. Все игроки на рынке нефти несут значительный ущерб от текущего уровня цен, причем первыми удар почувствовали производители сланцевой нефти. При этом сохраняется вероятность, обращает внимание К. Менке, которую не стоит недооценивать: США, Россия и Саудовская Аравия сядут за стол переговоров и согласуют совместную политику на стороне предложения для стимулирования экономического роста. "Мы ожидаем, что цены на нефть продолжат сильные колебания в ближайшей перспективе и затем перейдут к медленному восстановлению до уровней выше 30 долларов за баррель к середине текущего года", - пишет специалист компании.
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31 марта 2020 года 18:46
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.31 марта 2020 года 18:16
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.31 марта 2020 года 17:30
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.31 марта 2020 года 17:10
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.31 марта 2020 года 16:53
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.31 марта 2020 года 15:16
Золото слабо дешевеет: не дойдя до $1650, унция откатилась на $1610-1620. Аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов, полагает, что это тактическое отступление перед новым взлетом. В пользу золота сейчас играют мощные меры по накачке рынком ликвидностью. Цель в $1700 может быть взята уже на... читать дальше
.31 марта 2020 года 14:46
Пока единственным позитивным фактором для нефти должно стать частичное восстановление китайского спроса - Райффайзенбанк
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.31 марта 2020 года 14:20
Вероятна стабилизация цен на нефть около 28 долл./барр. Brent в ближайшие дни - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
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.31 марта 2020 года 09:41
Фондовый рынок США начал неделю на позитивной ноте. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник изменяются без единой динамики. Цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются на азиатских торгах во вторник. читать дальше
.30 марта 2020 года 19:35
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