Цены на нефть продолжат сильные колебания в ближайшей перспективе - Julius Baer

Аналитики Julius Baer считают, что цены на нефть продолжат сильные колебания в ближайшей перспективе, а затем перейдут к медленному восстановлению до уровней выше 30 долларов за баррель к середине текущего года, сообщается в комментарии компании.

Запасы сырой нефти могут достичь предельных значений быстрее, чем ожидается, что оставит рынок нефти без физических хранилищ, несмотря на то что производители нефти по всему миру сокращают производство и спрос будет восстанавливаться в ближайшие месяцы. Это создает условия для еще большего снижения цен, отмечает руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстен Менке.

В то время как цены на нефть марки Brent и WTI в настоящее время находятся на уровне выше 20 долларов за баррель, локальные цены в США и Канаде уже упали ниже 20 долларов за баррель. Все игроки на рынке нефти несут значительный ущерб от текущего уровня цен, причем первыми удар почувствовали производители сланцевой нефти. При этом сохраняется вероятность, обращает внимание К. Менке, которую не стоит недооценивать: США, Россия и Саудовская Аравия сядут за стол переговоров и согласуют совместную политику на стороне предложения для стимулирования экономического роста.

"Мы ожидаем, что цены на нефть продолжат сильные колебания в ближайшей перспективе и затем перейдут к медленному восстановлению до уровней выше 30 долларов за баррель к середине текущего года", - пишет специалист компании.