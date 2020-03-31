Рынок акций растет, но риски коррекции актуальны - ГК "ФИНАМ"

Американским биржевым индикаторам пока не удается преодолеть границу "бычьей" территории, а значит, риски коррекции еще актуальны. На российском рынке аналогичная ситуация, отмечает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов. Индекс Мосбиржи в третий раз пытается взять "штурмом" уровень 2500 пунктов. Если ему это удастся, то следующая цель роста расположена на уровне 2650-2700 пунктов. В противном случае индекс может откатиться к 2300-2200 пунктам, считает эксперт.