Говорить о полноценном росте акций преждевременно - Промсвязьбанк

Рынок акций РФ во вторник растет на фоне восстановления цен на нефть, что подогревает бумаги нефтяных компаний, однако говорить о полноценном росте пока преждевременно, считает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

По его словам, к вечеру вновь развернулись вниз фьючерсы на индексы в США, что поубавило уверенности покупателей, индексы МосБиржи и РТС отошли от дневных пиков. Вполне возможно, в спросе на бумаги нефтяных компаний сказывается ощущение игроков, что рынок энергоносителей достиг или находится очень близко ко "дну". Однако перспективы рынка остаются неважными, поскольку наиболее сильный провал по спросу может прийтись на второй квартал, что еще обязательно скажется на котировках нефти. В то же время, коррекционный откат во вторник в золоте (-1,6%) и металлах привел к распродажам бумаг золотодобывающих компаний - "Полюс" и Polymetal (MOEX: POLY) сдают назад, также растеряли утренний рост и ушли в "минус" бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN).

По словам собеседника "Интерфакса", определенную поддержку рисковым активам оказывают надежды на скорое ослабление эпидемии в Италии, а также неожиданно сильные официальные PMI по КНР, указывающие на заметное оживление деловой активности в стране после прохождения пика эпидемии. При этом общим поддерживающим фактором для рынков продолжают выступать беспрецедентные меры по стимулированию экономики со стороны правительств и вливания ликвидности со стороны ведущих Центробанков.

Однако даже данных мер может оказаться недостаточно для возобновления полноценного роста рынков. В текущий момент, когда не пройден пик заболеваемости, сложно полноценно оценить влияние коронавируса на мировую экономику, в связи с чем у инвесторов отсутствуют ценовые ориентиры по широкому спектру активов, что не способствует формированию портфелей с прицелом на долгосрочный рост. Именно поэтому говорить об устойчивости роста не приходится, а текущая динамика выглядит как отскок после сильной волны снижения, считает Зварич.

В ближайшее время для рынков основными факторами останутся распространение коронавируса и меры поддержки со стороны правительств и Центробанков. При этом в рамках этой недели внимание инвесторов будет также сосредоточено на макроэкономической статистике, где стоит выделить данные по страновым PMI, а также статистику по рынку труда США - в четверг выйдут свежие цифры по заявкам на пособие по безработице за неделю, а в пятницу будет опубликована статистика по количеству новых рабочих мест за март в несельскохозяйственных отраслях. Слабые данные могут активизировать продажи по широкому спектру активов и привести к новой волне снижения, заключил Зварич.