Пока единственным позитивным фактором для нефти должно стать частичное восстановление китайского спроса - Райффайзенбанк

Единственным позитивным фактором для цен на нефть должно стать частичное восстановление китайского спроса, тем не менее, один Китай не сможет компенсировать дополнительное падение других стран, отмечается в обзоре Райффайзенбанка. Если «изоляция» спроса продолжится и в следующем месяце, то мы вполне можем увидеть новые минимумы нефтяных цен, полагает эксперт банка Андрей Полищук.

Саудовская Аравия сообщила, что дополнительно планирует увеличить экспорт в мае на 600 тыс. барр. за счет замены нефти газом для внутренней генерации электроэнергии. В итоге экспорт в мае из Саудовской Аравии может составить 10,6 млн барр., для сравнения - во время действия ограничений ОПЕК+ экспорт этой страны колебался около 7 млн барр./сутки. А. Полищук напоминает, что Россия также планирует нарастить добычу и поставки нефти. В частности, Роснефть планирует увеличить ее на 300 тыс./барр., а по оценкам министра энергетики, суммарный прирост добычи в стране может составить 500 тыс./барр. В связи с этим Транснефть увеличила свой план по экспорту на 2 кв. на 1,5% до 58,5 млн тонн.

"Необходимо отметить, что высокая волатильность рынка нефти также связана и с окончанием торгов по майскому контракту. Так, июньский контракт был более стабилен и сейчас торгуется выше отметки в 27 долл. Однако, скорее всего, ситуация высокой волатильности сохранится и в дальнейшем, так как все еще нет определенности по эффективности мер против распространения вируса и итогового влияния на мировой спрос. Тем временем, со среды на рынок поступят дополнительные объемы из Саудовской Аравии и России", - отмечает эксперт Райффайзенбанк.