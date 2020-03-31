Вероятна стабилизация цен на нефть около 28 долл./барр. Brent в ближайшие дни - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

Нефтяной рынок во вторник в плюсе около 3% по Brent, после переговоров Путина и Трампа, отмечается в комментарии старшего аналитика ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктора Маркова. По мнению эксперта, в ближайшие дни можно ожидать стабилизацию нефти на текущем уровне, около 28 долл. за баррель.

"Главы двух стран согласились с тем, что нефтяному рынку нужна стабилизация. Чем закончатся переговоры неизвестно, но низкие цены никого не устраивают. Тем более перед предстоящими президентскими выборами в США. Технически на графике нефти Brent закрылся "разрыв" от 28 марта. Нефть пробила вниз минимум 2016 года и вновь вернулась к минимуму. В ближайшие дни можно ожидать стабилизацию нефти на текущем уровне, около 28 долл.", - указывает Виктор Марков.