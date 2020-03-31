Рублевый долговой рынок перешел к росту на фоне общемирового восстановления аппетита к риску - Sberbank Asset Management

Рублевый долговой рынок перешел к росту на фоне общемирового восстановления аппетита к риску, говорится в комментарии директора по инвестициям Sberbank Asset Management Рената Малина. Кривая доходностей ОФЗ опустилась за неделю на 30-70 б.п., индексы государственных и корпоративных облигаций Мосбиржи прибавили 3,7% и 1,1% соответственно.

"США и ЕС перезапустили программы стимулирования своих экономик. В таких условиях котировки еврооблигаций развивающихся рынков могут продолжить расти после прошедшей в марте коррекции. При этом неизбежный из-за карантинов выход плохих статистических данных по экономикам может как привести к "бегству в качество"так и напротив поддержать котировки еврооблигаций развивающихся рынков по принципу "чем хуже данные, тем больше стимулов со стороны центробанков"", - отмечает Р. Малин.

По мнению эксперта Sberbank Asset Management, общемировой спрос на риск в ближайшей перспективе также окажет благоприятное влияние и на динамику рублевого долгового рынка. Кроме того, поддержку ему обеспечат внутренние факторы: во-первых, у Банка России нет достаточных поводов для повышения ключевой ставки; во-вторых, инфляция в марте ускоряется согласно прогнозу ЦБ; в-третьих, уровень реальных ставок на рублевом рынке стал еще более привлекательным по сравнению с большинством развитых и развивающихся стран - Банк России на последнем заседании оставил ставку без изменений, большинство центробанков остальных государств, напротив, значительно понизили ставки.