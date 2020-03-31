"БКС Глобал Маркетс" умеренно позитивно оценил финпоказатели компании Обувь России за 2П19 по МСФО

Аналитики "БКС Глобал Маркетс" умеренно позитивно оценили финпоказатели компании Обувь России за 2П19 по МСФО, говорится в обзоре инвесткомпании. "Компания показала хорошие результаты благодаря росту торговой площади и валовой маржи, в том числе на фоне позитивной динамики бизнеса денежных займов в магазинах, вышедших на плановую производительность, и снижения операционных расходов", - отмечают эксперты БКС.

Обувь России опубликовала результаты за 2П19 по МСФО, которые отразили рост EBITDA на +26% г/г и чистой прибыли на 34% г/г за счет роста торговой площади и сильной динамики в сегменте денежных займов, отмечается в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Розничные продажи в 2П19 повысились на 17,8% г/г (+18,6% по итогам 2019 г.) вследствие роста общей торговой площади на 15% и увеличения сопоставимых продаж на 5,2%. Розничная выручка выросла в 2019 г. на 3,2% г/г до RUB 6 872 млн. Оптовая выручка увеличилась в 2019 г. на 39% г/г до RUB 3 381 млн. Выручка сегмента денежных займов повысилась в 2019 г. на 40% г/г до RUB 2 128 млн. Рентабельность чистой прибыли в 2П19 составила 16.4% (14.4% в 2П18). Чистый долг увеличился на 39% г/г до RUB 11,7 млрд. Соотношение Чистый долг/EBITDA – с 2,94x в 2018 г. до 3,27x в 2019 г.

Ориентиры/планы на 2020 г.: выход на плановую производительность торговых точек, открытых в предыдущие 2 года, постепенный переход на формат универсального магазина. Компания планирует нарастить долю сопутствующих товаров до 50% (39,2% в 2019 г). Сайт www.westfalika.ru станет основной точной продаж, а офлайн-магазины будут выполнять роль сервисных точек (пунктов выдачи заказов и центров по предоставлению финансовых сервисов). Обувь России разрабатывает новую стратегию развития на 3-5 лет, которую представит в ближайшее время.