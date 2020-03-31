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31 марта 2020 года 13:05
Впереди вероятны как периодические атаки фондовых "медведей", так и позитивные мини-тренды - БКС
Рынок акций РФ в апреле продолжит борьбу за устойчивость в условиях вирусного "шторма". В таких условиях волатильность рынков останется повышенной, вероятны как периодические атаки "медведей", так и позитивные мини-тренды, говорится в комментарии "БКС Премьер". Российский рынок акций завершает март в приподнятых настроениях, которые обусловили признаки оживления в китайской экономике и локальный отскок в котировках нефти, констатирует финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. "Тем не менее, за март индекс Мосбиржи потерял почти 10% и в ближайшие недели, на наш взгляд, шансов на продолжение умеренных продаж в целом больше, чем на наверстывание потерянного. Главенствующим фактором настроений остается оценка инвесторами масштаба последствий пандемии и ее деструктивного влияния на мировую экономику. В апреле, по нашим оценкам, российский рынок акций продолжит борьбу за устойчивость в условиях коронавирусного шторма и испытания дешевой нефтью", - пишет С. Дейнека. "С точки зрения базового фактора давления на "риск-аппетиты" - пандемии, предстоящий месяц, вероятно, может стать одним из критических, и возможно, переломных. COVID-19 может распространиться до пиковых значений в США и европейских странах, при этом достигнут своего максимума и ограничительные меры, в том числе и в России. Вместе с тем с ростом проблем из-за простоя в реальных экономиках будет ожидаться и больше поддерживающих мер со стороны правительств и финансовых регуляторов. Как мы видели, недавний "залп" беспрецедентных стимулов со стороны ФРС, ЕЦБ и других центробанков смог остановить панические, лавинообразные продажи", - отмечает эксперт компании. Кроме того, настроения время от времени могут улучшать новости из Китая, экономика которого, судя по мартовским PMI в производстве и секторе услуг, уже приходит в себя после эпидемии. В то же время статистика по тем странам, в том числе США и ведущим экономикам еврозоны, вероятно, в ближайшие недели продолжит красноречиво указывать на глубину экономического спада и тем самым запускать локальные волны risk off, предполагает Сергей Дейнека. "От нефтяного рынка при этом пока не стоит ждать ценовой определенности. По нашему мнению, при текущей конъюнктуре мировой добычи цены на нефть после 1 апреля могут достигать уровней, близких к $20. Однако к концу месяца после ценовых спадов стоимость "черного золота", по нашим оценкам, может тяготеть к уровням $24-27. В таких условиях волатильность рынков останется повышенной, вероятны как периодические атаки "медведей", так и позитивные мини-тренды", - заключает специалист "БКС Премьер".
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