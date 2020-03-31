Уралсиб считает, что при текущих уровнях нефтяного рынка и валютном курсе риск коррекции в ОФЗ остается существенным, говорится в обзоре корпорации.

Аналитики Уралсиба отмечают, что в отличие от российских евробондов ОФЗ не среагировали на падение цен на нефть и ослабление рубля. Локальные гособлигации большинства ЕМ следовали в понедельник за курсами своих валют. ОФЗ же продолжают получать поддержку за счет локальных участников рынка, при этом активность нерезидентов сейчас, по видимому, минимальна, предполагает специалист корпорации Ольга Стерина.

Спрос наблюдается прежде всего на длинные выпуски, в понедельник основные биржевые обороты прошли в ОФЗ 26225 с погашением в 2034 г. и ОФЗ 26230 с погашением в 2039 г., доходности этих бумаг упали примерно на 10 б.п. до 7,1% годовых. На среднесрочном участке больше всего сделок было отмечено в шестилетних ОФЗ 26219, доходность выпуска снизилась на 4 б.п. до 6,8% годовых.

"Во вторник цены на нефть отскочили вверх до уровня 23 долл./барр., однако мы считаем, что при текущих уровнях нефтяного рынка и валютном курсе риск коррекции в ОФЗ остается существенным", - указывает аналитик Уралсиба.