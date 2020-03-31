Высокие дивиденды окажут поддержку котировкам депозитарных расписок Globaltrans - Уралсиб

Globaltrans продолжит выплачивать высокие дивиденды, предлагая одну из самых высоких доходностей на российском рынке, что окажет поддержку котировкам депозитарных расписок, отмечает в обзоре аналитик Уралсиба Денис Ворчик.

Globaltrans опубликовала результаты за 2019 год по МСФО, которые превысили консенсус-прогноз. Совет директоров Globaltrans рекомендовал выплатить дивиденды по итогам года в размере 8,3 млрд руб. (столько же было выплачено по итогам 1 п/г 2019 г.), что составляет около 46,55 руб. на депозитарную расписку. Исходя из цен закрытия понедельника, текущая доходность по дивидендам за полугодие составляет 12%. Дивиденды будут выплачены в долларах исходя из среднего курса ЦБ РФ в период с 20 по 29 апреля. Кроме того, компания вчера подтвердила ранее объявленный (в декабре 2019 г.) ориентир по размеру дивидендов за 1 п/г 2020 г., который также составит 8,3 млрд руб. (выплата ожидается в сентябре).

Таким образом, отмечает Д. Ворчик, в ближайшие 12 мес. будет выплачено более 16 млрд руб., а текущая дивидендная доходность превышает 20%, что сейчас является одной из лучших доходностей на российском рынке. Высокие дивиденды окажут поддержку котировкам депозитарных расписок компании в условиях давления на финансовые показатели из-за снижения ставок на перевозки и сокращения грузовой базы, указывает специалист Уралсиба.