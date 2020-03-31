ГК "ФИНАМ" рекомендует покупать акции "ФСК ЕЭС"

Аналитики ГК "ФИНАМ" рекомендуют покупать акции "ФСК ЕЭС", указывая в качестве драйверов роста завершение карантина, объявление финальных дивидендов, а также развитие темы со слиянием с "Россетями" и конвертацией акций / выкупом у миноритарных акционеров.

"Прибыль акционеров "ФСК ЕЭС" снизилась на 6,7%, до 86,6 млрд руб., на фоне уменьшения доходов от техприсоединения, увеличения амортизационных отчислений и единовременных факторов, - отмечает аналитик "ФИНАМа" Наталия Малых. - Денежный поток вырос на 26%, до 42 млрд руб. Летом, по нашим оценкам, акционеры могут получить финальный дивиденд 0,0099 руб. с доходностью 6,2%. Всего за 2019 год ФСК ЕЭС может направить на выплаты 0,0187 руб., или всего 24 млрд руб., что соответствует коэффициенту 28% прибыли по МСФО. Акции торгуются по нетребовательным мультипликаторам с оценкой 2,4–2,7х годовой прибыли 2019–2020П с дисконтом не только по отношению к электросетевому комплексу РФ, но и собственным средним значениям. Сектор электроэнергетики относят к защитным активам, и мы считаем, что эффект антивирусных мер на бизнес компании будет намного меньше, чем на цикличные отрасли экономики. Мы рекомендуем "Покупать" акции "ФСК ЕЭС"".

"ФСК ЕЭС" - сетевая компания, оператор Единой национальной электрической сети (ЕНЭС), обеспечивающий 50% энергопотребления страны. Основной акционер, контролирующий 80,13% капитала - "Россети".