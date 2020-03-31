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31 марта 2020 года 10:42
ВТБ Капитал ожидает во II квартале значительное падение ВВП во многих странах мира
"ВТБ Капитал" ожидает во II квартале 2020 года значительное падение ВВП во многих странах мира, сообщается в обзоре. Финансовые рынки в этом году ожидают понижения прогнозов роста для крупнейших экономик и начинают отодвигать предполагаемые сроки восстановления на более поздний срок. В реальности, отмечает экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон, никто не может точно предсказать глубину и продолжительность рецессии, а также в какой степени стимулирующие меры поддержат реальную экономику. Обозреватель Financial Тimes Гевин Дэвис в своем блоге предупреждает, что отношение госдолга к ВВП в глобальном масштабе может вырасти на 10–20 пп. Отсутствие единого долгового пространства в рамках ЕС и противодействие его созданию со стороны "северного блока" во главе с Германией снижают потенциальный эффект европейских фискальных стимулов. "Одно можно сказать наверняка: во втором квартале мы увидим значительное падение ВВП во многих странах мира, которое будет измеряться двузначными цифрами. В преддверии публикации в пятницу отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США экономисты ФРБ Сент-Луиса прогнозируют, что уровень безработицы в стране может достичь 32%. Выходят данные индексов PMI обрабатывающих отраслей и сектора услуг Китая, которые теоретически могут показать признаки восстановления китайской экономики. Центробанк Китая снизил ставку по кредитам и провел вливания ликвидности в финансовую систему на общую сумму около 7 млрд долл.", - указывает Н. Маккиннон. Помимо этого, отмечает специалист "ВТБ Капитала", инвесторы следят за динамикой доллара, который за прошлую неделю подешевел на самую значительную величину с момента подписания соглашения "Плаза" в 1985 г. Изменения стоимости доллара – важный индикатор ситуации с ликвидностью на мировом рынке фондирования. Укрепление американской валюты в целом указывает на ее дефицит, обусловленный недостатком фондирования на денежных рынках. Ослабление доллара, напротив, говорит об улучшении ситуации с ликвидностью, чему способствовало открытие Федрезервом валютных своп-линий в общей сложности для 15 зарубежных центральных банков. Некоторые аналитики по стратегии на валютных рынках предупреждают, что доллар может вновь подорожать, а Bank of America прогнозирует падение курса EUR/USD ниже 1,05. "При этом, пожалуй, даже важнее следить за курсом USD/JPY, поскольку повышение стоимости иены также является индикатором уровня давления в части фондирования: движение к отметке 102 будет означать возврат к дефициту ликвидности на денежных рынках. Усиление давления на рынке долга, на что обычно указывает расширение спредов американских высокодоходных и мусорных облигаций или спреда между ставками FRA и OIS (который коррелирует с динамикой доллара), также было бы нежелательным, поскольку это подразумевало бы риски кризиса корпоративного долга и вероятность увеличения дефолтов со стороны компаний с низкой обеспеченностью денежными средствами", - пишет Нил Маккиннон. Федрезерв во всем этом играет ключевую роль, и особенно в том, что касается обеспечения свободного движения денег на денежном рынке и рынке репо. Неожиданное и непонятное заявление ФРС о намерении на время сократить объем операций количественного смягчения, сделанное в последний рабочий день прошлой недели, вызвало распродажу на американском рынке акций. Между тем на прошлой неделе спрос со стороны первичных дилеров на ежедневные операции репо с ФРС (суммарная емкость этого инструмента составляет 1 трлн долл.) оказался равным нулю. Причиной этого стал официальный переход американского центробанка от количественного ужесточения к количественному смягчению, в результате чего баланс ФРС, согласно последним данным, достиг рекордных 5,5 трлн долл. "Теперь, когда Федрезерв официально запустил программу количественного смягчения, осуществлять количественное смягчение посредством операций репо стало бессмысленно. Однако чтобы не допустить повторного возникновения дефицита на рынке репо, регулятор должен продолжать количественное смягчение, и поэтому его решение сократить объем таких операций выглядит странно. В условиях когда потребности Минфина еще до ситуации с коронавирусом и до появления признаков наступления рецессии в США исчислялись триллионом долларов, запуск программы фискального стимулирования неизбежно приведет к дальнейшему росту заимствований, а это значит, что начатая программа количественного смягчения рискует стать бесконечной", - отмечает экономист "ВТБ Капитала".
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