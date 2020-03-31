РФПИ отмечает, что при сохранении столь низких цен на сырье из РФ в ближайшие дни рубль может уйти ниже 80 за доллар, говорится в комментарии.

Снижение в пределах 0,7% к USD - до 79,40 (при диапазоне 79,30-80,50) - позволило рублю остаться в середине рейтинга ЕМ валют, констатирует главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

"Попытки уйти выше 80/USD после открытия были успешно остановлены, по нашему мнению, экспортными продажами. Вероятно, сказался фактор высоких выплат по налогу на прибыль вкупе с общим позитивным внешним фоном, о чем косвенно свидетельствует лишь умеренное снижение объема торгов (с US$3,9 до US$3,4 млрд расчетами T+1). Падающая нефть, что особенно явно видно по котировкам российской смеси Urals (вчера упали до US$14,40), на рубль пока влияния не оказала, что транслируется в снижение рублевой стоимости барреля до минимальных уровней с начала 2009 года. При сохранении столь низких цен на сырье из РФ в ближайшие дни рубль может уйти ниже 80/USD, хотя во вторник утром пока растет", - пишет специалист РФПИ.